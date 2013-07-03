همكاري بي نظيري براي تامين امنيت در كشور وجود دارد/ میزان جرائم خشن در همدان کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم صبح چهارشنبه در صبحگاه نيروهاي انتظامي استان همدان با اشاره به افزایش همکاری بین مردم و پلیس، عنوان كرد:حتي يك حادثه قابل اشاره در انتخابات نداشتيم و اين در حالي بود كه شاهد يكي از بزرگترين انتخابات بوديم.

فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به اينكه ماموريت نيروي انتظامي مبارزه با ظلم، تجاوز، تباهي، زياده خواهي و جلوگيري از دست اندازي به حقوق ديگران است، عنوان كرد: به دنبال ايجاد شرايطي هستيم كه مردم در آرامش و امنيت به سر برند.

آرامش و امنيت مقدمه عبادت است

سردار احمدي مقدم عنوان كرد: آرامش و امنيت مقدمه عبادت است.

وي با اشاره به اينكه اولين هديه امام زمان(ع) امنيت است، بيان داشت: در قرآن نيز وعده تبديل شدن ناامني به امنيت ذكر شده است.

فرمانده نيروي انتظامي كشور اذعان داشت: عبادت خود يكي از راه هاي سپاسگزاري از نعمت هاي الهي است.

سردار احمدي مقدم با اشاره به مهم بودن ايجاد امنيت، ادامه داد: خداوند براي ايجاد امنيت اساس آن را نيز فراهم خواهد كرد.

وي با اشاره به لزوم تربیت نيروي هاي خودساخته براي ايجاد امنيت در كشور، عنوان كرد: نيروي انتظامي كه مي خواهد با شيطان برون مبارزه كند بايد ويژگي هاي خود را تقويت كند.

فرمانده نیروی انتظامی كشور بيان داشت: براي جلوگيري از منكرات خود، نبايد منكر را انجام دهيم.

سردار احمدي مقدم با تاكيد بر لزوم آمر به معروف بودن همه اعضا نيروي انتظامي، ادامه داد: كار زشت از پليس زشت تر است و كار نيكو نيكو تر.

نيروي انتظامي همدان به نسبت دوسال قبل پنج و نيم درصد ارتقا يافته است.

وي اظهار داشت: وضعیت نيروي انتظامي استان همدان به نسبت دوسال قبل پنج ونيم درصد ارتقا يافته است.

فرمانده نیروی انتظامی كشور با تاكيد بر متوازن بودن همه بخش هاي نيروي انتظامي، اذعان داشت: رفتار با مردم، جلب رضايت مردم و افزايش امنيت و كاهش جرم از شاخصه هاي اين توزان است.

سردار احمدي مقدم بيان داشت: از سه ماه ابتداي سال تاكنون در استان همدان 10 تا 12 مورد جرائم خشن روي داده است.

كاهش جرائم در سايه ايمان مردم به وقوع پيوسته است

وي با اشاره به اينكه اين كاهش جرائم در سايه ايمان مردم به وقوع پيوسته است، بيان داشت: مردم وظيفه شناس استان همدان همكاري و همياري مناسبي با نيروي انتظامي داشته اند.

فرمانده نیروی انتظامی كشور اذعان داشت: انتخابات يك تبلور و ويترين كشور است.

سردار احمدي مقدم كه دلیل پيشرفت نيروي هاي انتظامي را ايمان و عمل صالح برمي شمرد، عنوان كرد: اين صفات نقطه تفاوت با ديگر پليس هاي جهان است.

وي با تاكيد برلزوم قدر شناسي اتصال به شجره ولايت، ادامه داد: نقش آفريني و توفيق در حماسه سياسی، همه دشمنان در داخل و خارج را به تبريك وا داشت.

فرمانده نیروی انتظامی كشور با اشاره به اعتراف دشمنان مبني بر اينكه ايران كشوري آزاد و مردم سالار است، در پايان گفت: همه آنان اعتراف كردند كه حرف هايي كه چهار سال پيش زدند هيچ كدام پايه و اساسي نداشت.