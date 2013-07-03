مصرف زیاد داروهاي گياهي موجب مسموميت كبدی مي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئيس مركز تجويز منطقي داروي دانشگاه علوم پزشكي يزد با بيان اينكه امروزه از گياهان دارويي فراورده هاي دارويي زيادي استخراج مي‌شود اظهاركرد: متاسفانه سلامت اين گونه داروها به ويژه بر روي گروههاي پرخطر همچون مادران باردار به اثبات نرسيده است.

دكتر محمدرضا لطفعلياني افزود: مادران باردار بايد دقت لازم را داشته باشند كه در سه ماهه اول بارداري از مصرف داروهاي گياهي بپرهيزنند چراكه مصرف خودسرانه اين داروها موجب خونريزي و سقط جنين در آنها مي شود.

وي با تاكيد بر مقدار دوز داروهاي گياهي عنوان كرد: يك باور غيرعلمي كه در اذهان عمومي رايج است اين كه داروهاي گياهي خيلي كم خطرتر از داروهاي شيميايي هستند. در حالي كه يك داروي گياهي با دوز درماني مناسب مي تواند موثر باشد و مصرف بيش از اندازه آن مي تواند باعث مسموميت فرد شود.

رئيس مركز تجويز منطقي داروي دانشگاه علوم پزشكي يزد ادامه داد: به عنوان مثال داروي چاي سبز يك فراورده اي است كه خاصيت آنتي اكسيداني، ضدسرطان و ضدپيري آن به اثبات رسيده است ولي اگر اين گياه دارويي بصورت اوردوز يا بيش از دوز تعيين مصرف شود باعث مسمويت كبدي يا آسيب به كبد مي‌شود.

وي گفت: به عنوان مثال بيماران تحت درمان با داروي وارفارين نبايد در يك روز بيش از يك حبه سير استفاده كنند چرا كه سير به لحاظ دارابودن مواد ضد انعقادي موجب خونريزي داخلي در فرد بيمار خواهد شد.

لطفعلياني بر عدم مصرف خودسرانه و دراز مدت گياهان دارويي تاكيد كرد و گفت: گياهان دارويي به هيچ وجه خالي از عارضه نيستند چون اثرات درماني آنها مديون عوارض شيميايي است كه داخل گياهان دارويي نهفته است و مي‌تواند علاوه بر اثرات درماني باعث عوارض جانبي در شخص شود.