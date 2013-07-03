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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۲

برگزاری نخستین دیدار منتخبان شورای چهارم / بحث انتخاب شهردار در جلسات آینده

برگزاری نخستین دیدار منتخبان شورای چهارم / بحث انتخاب شهردار در جلسات آینده

منتخب مردم تهران در شورای چهارم گفت: جلسه روز گذشته اعضای شورای چهارم شهر تهران به معارفه اعضا گذشت و بیشتر موضوعات کلی شورا مطرح شد .

فاطمه دانشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار 31 عضو شورای چهارم شهر تهران گفت: در جلسه روز گذشته آیین نامه های شورای شهر بررسی و اعضا به هم معرفی شدند. 

وی ادامه داد: در این جلسه رئیس شورای شهر تهران برنامه های شورای سوم را که در حال اقدام است و ممکن است نیمه کاره باقی بماند و به شورای بعد منتقل شود، تشریح کرد.

عضو شورای چهارم شهر تهران در پاسخ به این پرسش که آیا در این جلسه در خصوص انتخاب شهردار و هیئت رئیسه شورای شهر بحثی شد، گفت: جلسه روز گذشته به موضوعات کلی گذشت و سخنی از انتخاب شهردار و رئیس شورا نبود اما قرار شد این جلسات به صورت هفتگی ادامه پیدا کند.

به گفته دانشور، جلسات اعضای شورای چهارم شهر تهران روزهای سه شنبه عصر یا یکشنبه است و در این جلسات در خصوص شاخصهای شهردار تهران و... بحث و بررسی خواهدشد.

کد مطلب 2089023

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