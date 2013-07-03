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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۳۰

در بیانیه وزارت امور خارجه تأکید شد:

حافظه تاریخی ملت ایران هیچگاه عاملین جنایت هواپيماي مسافربري ايران را فراموش نمی کند

حافظه تاریخی ملت ایران هیچگاه عاملین جنایت هواپيماي مسافربري ايران را فراموش نمی کند

 وزارت امور خارجه در بیانیه ای در سالروز حمله به هواپیمای مسافربری ایران تأکید کرد: بدون ترديد حافظه تاريخي ملت ايران هيچگاه اين اقدام غير انساني و اعطاي مدال به عاملين اين جنايت را از ياد نخواهد برد 

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه اي ضمن گراميداشت ياد شهداي هواپيماي مسافربري ايران كه در دوازده تيرماه سال يكهزار و سيصد وشصت و هفت هدف حمله جنايتكارانه نيروهاي آمريكايي قرار گرفت، با بازماندگان اين اقدام ضدبشري ابراز همدردي کرد.

وزارت امور خارجه در اين بيانيه تأكيد كرده است: بدون ترديد حافظه تاريخي ملت ايران هيچگاه اين اقدام غير انساني و اعطاي مدال به عاملين اين جنايت را از ياد نخواهد برد و عاملين آن در پيشگاه وجدان بشري محكوم بوده و مدعيان حمايت از حقوق بشر بايد پاسخگوي سكوت در مقابل اين اقدام شرارت آميز و بي اعتنايي به بديهي ترين ارزش هاي انساني باشند.

کد مطلب 2089024

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