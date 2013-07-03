حافظه تاریخی ملت ایران هیچگاه عاملین جنایت هواپيماي مسافربري ايران را فراموش نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با صدور بيانيه اي ضمن گراميداشت ياد شهداي هواپيماي مسافربري ايران كه در دوازده تيرماه سال يكهزار و سيصد وشصت و هفت هدف حمله جنايتكارانه نيروهاي آمريكايي قرار گرفت، با بازماندگان اين اقدام ضدبشري ابراز همدردي کرد.

وزارت امور خارجه در اين بيانيه تأكيد كرده است: بدون ترديد حافظه تاريخي ملت ايران هيچگاه اين اقدام غير انساني و اعطاي مدال به عاملين اين جنايت را از ياد نخواهد برد و عاملين آن در پيشگاه وجدان بشري محكوم بوده و مدعيان حمايت از حقوق بشر بايد پاسخگوي سكوت در مقابل اين اقدام شرارت آميز و بي اعتنايي به بديهي ترين ارزش هاي انساني باشند.