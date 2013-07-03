راه اندازی پایگاه امدادی در جاده تیران به شهرکرد

حجت الله صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان تیران و کرون با قرار کردن در مسیر چند استان از حجم ترافیک جاده ای بالای برخوردار است به همین دلیل ایجاد پایگاه و خضور نیرو های امدادی در سطح جاده های شهرستان احساس می شود.

صالحی افزود: پایگاه امداد جاده ای در جاده داران به تیران در سه راه سد زاینده رود در حال حاضر در طول سال فعالیت می کند و در زمینه امداد به مسافرین، رسیدگی به حوادث و کمک به در راه ماندگان خدمات رسانی می کند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان تیران و کرون با بیان اینکه حجم بالای ترددها و خدمات رسانی به مردم در جاده تیران به سامان و شهرکرد نیازمند احداث یک پایگاه امداد جاده ای است، گفت: پایگاه امدادی در جاده تیران به شهرکرد در سال جاری راه اندازی می شود تا در این بخش خدمات رسانی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان تیران و کرون آموزش های امدادی را فراگرفته و آماده خدمات رسانی هستند که تیمی از جوانان امدادگر در پایگاه جاده ای تیران به شهرکرد مستقر می شوند.

صالحی اختصاص بودجه برای راه اندازی این پایگاه جاده ای را ضروری دانست و اظهار داشت: با احداث این پایگاه جاده ای خدمات رسانی امدادی در جاده ای که حجم ترافکی بالایی دارد به خوبی و سرعت بالاتری انجام می گیرد و یکی از نیازهای ضروری این جاده احداث پایگاه امداد جاده ای است.

وی احداث سوله چند منظور امدادی را نیز از نیازهای ضروری در حوزه امداد و نجات و حوادث غیرمترقبه دانست و گفت: همکاری مسئولان در اختصاص زمین و ساخت این سوله لازم است تا اینکه در مواقع مورد نیاز خدمات رسانی انجام شود.