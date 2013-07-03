نیروهای کار خارج از کشور از خدمات بیمه بهره مند می شوند/ وزارت تعاون نقش موثری در خلق حماسه اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسینی سه شنبه شب در سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان، اظهار داشت: اگر افرادی که می خواهند در خارج از کشور کار کنند از طریق شرکت های کاریابی اقدام کنند و به کار گمارده شوند از طریق همین شرکت ها نیز مشکلات بیمه ای آنان رفع شده و از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند می شوند.

وی افزود: همچنین افرادی که به صورت آزاد در خارج از کشور مشغول به کار هستند، می توانند با استفاده از خدمات بیمه ای "خویش فرما" خود را بیمه کرده و از تمام مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.

وزارت تعاون نقش موثری در خلق حماسه اقتصادی دارد

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خانواده پرجمعیت تعاون نقش گسترده ای در ایجاد حماسه اقتصادی دارد، ادامه داد: مردم ایران در 24 خرداد حماسه ای بزرگ آفریدند و به تعبیر رهبر انقلاب کاری کردند کارستان و در انتخابات وفاداری خود را به انقلاب به منصه ظهور گذاشتند.

حسینی با تاکید بر توجه بیش از پیش به بحث خلق حماسه اقتصادی یادآور شد: ادغام وزارتخانه ها فرصت مناسبی برای خدمت به مردم فراهم آورده است و این موقعیت استراتژیک می تواند منجر به پیشرفت کشور و رفع مشکلات شود.

وی با اشاره به اینکه انتقال دولت در جریان است و کشور فضایی دیگر دارد، بیان کرد: هنر این است که این موارد نباید لحظه ای موجب غفلت در خدمت رسانی به مردم شود و شایسته نیست کسی از در خانه جمهوری اسلامی ایران وارد شده و با نارضایتی خارج شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان ضرورت فعالیت جدی تر در خصوص اشتغالزایی گفت: اگر چه توجه به این مسئله تنها وظیفه وزارت تعاون نیست، اما بخش مهمی از مسئولیت حل مشکل اشتغال با ما است که باید در این زمینه حرکت های جدیدی را آغاز کنیم.

حسینی با اشاره به اینکه بانک ها و نهادهای دیگر نیز در این رابطه وظایف مهمی بر عهده دارند، افزود: وزارت تعاون توانایی فراهم کردن فرصت ها با خط ‌مشی صحیح به این منظور را دارد.

وی با یادآوری ایجاد فرصت های شغلی فراتر از پیش بینی ها در سطح استان اظهار داشت: باید کاری شود تا افراد شغل شایسته داشته باشند و این قضیه مستلزم برخورداری از چند عامل است که یکی از مشکلات استان مهاجرت نیروی انسانی توانمند است و نخستین گام آموزش فنی و حرفه ای برای سایرین و کسب مهارت های لازم است.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام دوم را ایجاد تسهیلات اشتغال عنوان کرد و ادامه داد: در کنار سرمایه گذاری بخش دولتی بانک ها نیز باید برای راه اندازی کسب و کار تلاش بیشتری از خود نشان دهند و در مرحله سوم با جذب و هدایت افراد به سمت استفاده از بیمه ها باید روی گرایش افراد به سمت بیمه های تامین اجتماعی حرکت کرد.

حسینی با بیان اینکه فعالیت های مناسبی در بخش بین المللی وزارتخانه شده است، یادآور شد: ایران نقش عمده ای در بازسازی سازمان فنی و حرفه ای و بهزیستی کشور عراق داشته است.

وی با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران فنی و حرفه ای و بهزیستی عراق از برگزاری دوره هایی دیگر در این زمینه خبرداد و بیان کرد: بستر مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی ایران در این منطقه فراهم شده است.