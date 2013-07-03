طرح برخورد با موتورسيکلت سواران متخلف و خطرآفرين درايلام اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد رسولي صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: پليس راهنمايي و رانندگي فرماندهي انتظامي استان ايلام طرح برخورد با موتورسيکلت سواران متخلف که تخلفاتي اعم از عدم استفاده از کلاه ايمني استاندارد، حرکت در خلاف جهت، عبور از چراغ قرمز، صداي ناهنجار و ايجاد مزاحمت براي عموم مردم را انجام دهند با شدت برخورد مي نمايد.

سرهنگ رسولي ضمن توصيه به راکبين موترسيکلت مبني بررعايت قوانين راهنمايي ورانندگي به ويژه رعايت حق عبور تاکيد کرد: از هرگونه تردد درمحل هاي ممنوع وپياده روها به شدت پرهيز کرده و الزاما در هنگام تردد با موتورسيکلت از کلاه ايمني استاندارد استفاده نمايند تا از به خطر افتادن جان خود و ديگران جلوگيري به عمل آيد.

وي در ادامه گفت: پليس درنظر دارد برای ارتقاء ايمني ونهادينه کردن فرهنگ صحيح استفاده از موتورسيکلت براي آن دسته از موتورسيکلت سواراني که از کلاه ايمني استاندارد استفاده مي نمايند و نسبت به قوانين ومقررات راهنمايي پايبند هستند ،پس از شناسايي توسط ماموران راهنمايي و رانندگي استان با اهداء هدايايي از آنان قدرداني شود.

رئيس پليس راهنمايي ورانندگي فرمانده انتظامي استان ايلام در پايان از همشهريانی که قصد استفاده ازپارک ها و تفرجگاه ها به ويژه در ساعات ابتدايي شب دارند توصيه کرد: ضمن رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي از هرگونه عجله و شتاب در رانندگي پرهيز نمايند و مراقب خلوتي معابر باشند که به طور ناگهاني وارد مسيرهاي اصلي نشده و از تغيير مسير ناگهاني به شدت خودداري کنند.