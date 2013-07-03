شرط پیوستن مهاجم برزیلی به تراکتورسازی تأیید کادر فنی است

به گزارش خبرنگار مهر ، گیلسون سوارز که فصل گذشته در جمع سرخپوشان تبریز قرار داشت، دیروز سه شنبه در تمرینات آماده سازی پیش فصل این تیم حضور یافت.

این مهاجم که در لیگ قهرمانان آسیا سه بار برای تیم تراکتورسازی گلزنی کرد، به دعوت باشگاه به تمرینات تیم فراخوانده شده است.

البته دعوت از گیلسون به تمرینات تیم تراکتورسازی، به معنای حضور قطعی او در تیم نیست و قرار است کادر فنی پس از چند جلسه تمرین، نظر خود را در مورد این مهاجم برزیلی اعلام کند.

در صورت توافق و تائید توانایی های فنی گیلسون سوارز از سوی مجید جلالی، این مهاجم با تراکتورسازی قرارداد امضا خواهد کرد.