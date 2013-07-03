بررسی هنر و ادبیات آمریکای لاتین در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فرهنگی «هنر، فرهنگ و ادبیات آمریکای لاتین و ونزوئلا» در قالب یکی از برنامههای روزهای فرهنگی ونزوئلا در خانه هنرمندان ایران که از دهم تا دوازدهم تیر برگزار میشود، عصر امروز چهارشنبه 12 تیر برگزار خواهد شد.
مریم حق روستا و علی فیضاللهی از چهرههایی هستند که در این نشست به سخنرانی پرداخته و درباره موضوع مورد نظر، دیدگاههای خود را بیان خواهند کرد.
این نشست عصر امروز چهارشنبه 12 تیر از ساعت 18 در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیتالله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر برگزار میشود.
