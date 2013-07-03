  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر جهان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۰

بررسی هنر و ادبیات آمریکای لاتین در خانه هنرمندان

نشست فرهنگی «هنر، فرهنگ و ادبیات آمریکای لاتین و ونزوئلا» عصر امروز در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فرهنگی «هنر، فرهنگ و ادبیات آمریکای لاتین و ونزوئلا» در قالب یکی از برنامه‌های روزهای فرهنگی ونزوئلا در خانه هنرمندان ایران که از دهم تا دوازدهم تیر برگزار می‌شود، عصر امروز چهارشنبه 12 تیر برگزار خواهد شد.

مریم حق روستا و علی فیض‌اللهی از چهره‌هایی هستند که در این نشست به سخنرانی پرداخته و درباره موضوع مورد نظر، دیدگاه‌های خود را بیان خواهند کرد.

این نشست عصر امروز چهارشنبه 12 تیر از ساعت 18 در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر برگزار می‌شود.

کد مطلب 2089044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها