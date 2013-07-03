تعاونی های آذربایجان شرقی دو میلیون و 320 هزار دلار طی سه ماه صادرات داشتند

به گزارش خبرنگار مهر ، یونس فاتح صبح امروز چهارشنبه در جلسه شورای مدیران ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان با اعلام این خبر افزود: تعاونی های آذربایجان شرقی که بیشتر متعلق به مرز نشینان استان هستند در سه ماهه نخست سالجاری این میزان صادرات داشته اند که نسبت به زمان مشابه سال گذشته از افزایش چهار برابری برخوردار است.

وی این صادارت را شامل محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی عنوان کرد و افزود: این محصولات به کشورهای همسایه نظیر جمهوری آذربایجان ، نخجوان و ارمنستان صادر شده اند که عمده نیاز مصرف داخلی خود را از بازارهای ایران تامین می کنند.

فاتح با اشاره به نقش تعاون در رشد و ترقی اقتصاد کشور ادامه داد: ایجاد اشتغال، تولید ثروت و توسعه عدالت توسط این بخش بی نظیر است و تعاونی های آذربایجان شرقی ظرفیت و توانمندی های خوبی در صادرات دارند که باید از این ظرفیت ها برای افزایش صادرات غیر نفتی استفاده کرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در ادامه از تشکیل 68 تعاونی جدید در سه ماهه نخست سال 92 خبر داد و گفت: تعاون باید در جامعه ترویج یابد چرا که ما برای رسیدن به پیشرفت و حرکت سریع نیازمند کار جمعی در بخش تعاون هستیم.