نرخ بیکاری در سال 91 در کردستان به 18 درصد رسید/ اقلیم کردستان عراق فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باغبانیان سه شنبه شب در سومین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان کردستان که با حضور قائم مقام وزیر در امور بین الملل در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: نرخ بیکاری در این استان در سال 90 برابر 21 درصد بود که با توجه به برنامه ریزی و فعالیت هایی که در حوزه اشتغالزایی صورت گرفت در سال 91 این رقم به 18 درصد کاهش یافت.

وی افزود: پیش بینی می شود این رقم در پایان سال 92 با توجه به برنامه ریزی هایی که در راستای تحقق سهمیه ایجاد اشتغال در استان کردستان صورت گرفته است به 15 درصد کاهش یابد.

36 هزار فرصت شغلی در سال 92 ایجاد می شود

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در ادامه سخنان خود به پیش بینی ایجاد اشتغال در استان در برنامه پنجم توسعه کشور بر اساس روند موجود اشاره کرد و ادامه داد: این رقم در سال 90 معادل 19 هزار و 200 نفر بود که در سال 91 به 24 هزار و 600 نفر ارتقا یافت.

باغبانیان به پیش بینی ایجاد اشتغال در استان کردستان طی سال جاری نیز اشاره کرد و یادآور شد: پیش بینی می شود این رقم در سال 92 به 36 هزار نفر برسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کاریابی های خارجی نیز در سال گذشته عملکرد مطلوبی داشته اند، بیان کرد: 322 نفر به عنوان جویندگان کار در این مراکز ثبت نام کرده اند که 102 نفر آنان معرفی به کار شده اند و 49 نفر آنان به کار گمارده شده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: مراکز کاریابی استان کردستان در سه ماهه اول سال جاری نیز 69 فرصت شغلی وجود داشته که 64 نفر برای اشتغال ثبت نام کرده اند و هشن نفر آنان معرفی به کار شده و سه نفر نفر به کار گمارده شده اند.

صادرات و واردات 39 میلیون دلاری توسط تعاونی های مرزنشین

باغبانیان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت تعاونی های مرزنشین در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر 19 تعاونی مرزنشین در سطح استان کردستان با 41 هزار و 204 نفر عضو فعال است.

وی با بیان اینکه سرمایه اولیه این تعاونی ها 15.5 میلیون ریال است، افزود: تشکیل تعاونی های مرزنشین توانسته برای 47 نفر ایجاد اشتغال کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: طی سال 91 ارزش صادرات صورت گرفته از طریق تعاونی های مرزنشین در استان کردستان 14.5 میلیون دلار بوده و ارزش واردات نیز 24.5 میلیون دلار بوده است.

اقلیم کردستان عراق فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال

باغبانیان در ادامه سخنان خود به بحث سرمایه گذاری و اشتغال در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و بیان کرد: اقلیم کردستان عراق فرصت و پتانسیل مناسبی برای اشتغالزایی و به کارگیری نیروهای متخصص و تحصیل کرده دارد.

وی با اشاره به ویژگی های اقلیم کردستان عراق برای فعالیت اقتصادی، یادآور شد: اقتصاد مبتنی بر درآمد نفتی، احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی، امنیت بالای منطقه، قوانین مناسب برای سرمایه گذاری و عدم تفاوت بین سرمایه گذار خارجی و داخلی از مهمترین این ویژگی ها است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در حال حاضر دو هزار و 118 شرکت خارجی در اقلیم کردستان عراق در حال فعالیت هستند که سهم شرکت های ایرانی کمتر از 400 شرکت است.

باغبانیان افزود: آخرین آمارها نشان می دهد که 20 هزار نفر ایرانی در این منطقه مشغول به کار هستند که با توجه به ظرفیت های بالای اشتغال می توان این رقم را تا 50 هزار نفر ارتقا داد.

وی اظهار داشت: اقلیم کردستان عراق در حوزه های معدنی، نفت، گاز، بازرگانی، بهداشت و سلامت پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال دارد که نیاز است به آنها بیش از پیش توجه شود.