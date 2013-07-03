۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۵

فرانس پرس خبر داد؛

خنثی شدن حمله مشابه انفجارهای بوستون در کانادا

پلیس کانادا در ارتباط با حمله مشابه انفجارهای بوستون آمریکا، دو نفر را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شب گذشته دو نفر به اتهام برنامه ریزی برای انجام عملیات تروریستی در روز ملی کانادا، دستگیر شدند. بر این اساس "جان استوارت ان." 38 ساله و "آماندا ماری کی." 29 ساله متهم هستند قصد انجام حمله ای شبیه به انفجارهای بوستون آمریکا را در شهر ویکتوریا داشته اند.

پلیس می گوید این دو قصد داشته اند با استفاده از بمب دست سازی که در زودپز جاسازی شده به شرکت کنندگان در مراسم روز ملی کانادا که دوشنبه هفته آینده برگزار می شود، حمله کنند. در همین حال یک مقام پلیس کانادا گفت این دو نفر تحت تاثیر تبلیغات شبکه تروریستی القاعده قرار گرفته اند، اما هیچ مدرکی دال بر ارتباط مستقیم آنها با این شبکه وجود ندارد.

