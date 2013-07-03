به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان بورس و بیمه مرکزی گفت: هماهنگی در حوزه نظارت از ضرورت های انکار ناپذیر مقام های ناظر بازار سرمایه و صنعت بیمه است تا علاوه بر افزایش نظارت ها از تداخل دراین بخش نیز جلوگیری شود.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هدف اصلی از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان بورس و بیمه مرکزی را رعایت حقوق سهامداران و بیمه گذاران اعلام کرد و افزود : امضای این تفاهم نامه همکاری می تواند نظارت های نهادهای ناظر بر بازار سرمایه و صنعت بیمه را افزایش دهد.

سخنگوی سازمان بورس به گزارشگری مالی شرکت های بیمه ای اشاره کرد و گفت: این شرکت ها از این پس، گزارش های مدنظر سازمان بورس و بیمه مرکزی را منتشر خواهند کرد و به زودی صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه ای تدوین و به آنها ابلاغ خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت های بیمه ای نمی توانند بیش از 20 درصد سهام یک شرکت را تصاحب کنند، اظهار داشت: با انعقاد این تفاهم نامه، نظارت های الکترونیکی لازم در این خصوص اعمال خواهد شد.

صالح آبادی تسهیل در حضور شرکت های بیمه ای در بازار سهام و سرمایه گذاری این شرکت ها در این بازار را از دیگر مفاد تفاهم نامه نهاد ناظر بازار سرمایه و صنعت بیمه کشور اعلام کرد.

وی بهره گیری از تجربیات دو نهاد در زمینه فناوری اطلاعات را از دیگر مفاد تفاهم نامه فوق ذکر کرد و افزود : سازمان بورس و بیمه مرکزی از سامانه های نظارتی یکدیگر در راستای افزایش نظارت ها استفاده خواهند کرد.

رییس سازمان بورس تبدیل به اوراق بهادار کردن ریسک های بیمه ای را از دیگر مفاد تفاهم نامه دو طرف عنوان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته ریسک های صنعت بیمه به اوراق بهادار تبدیل و به افراد ریسک پذیر ارائه می شود تا ظرفیت های این صنعت افزایش یابد.



وی اضافه کرد: طراحی تبدیل به اوراق کردن ریسک های بیمه ای در آینده در بازار سرمایه انجام خواهد شد تا بتوان از این مزید برای صنعت بیمه بهره برد.

دکتر صالح آبادی انعقاد تفاهم نامه میان سازمان بورس و بیمه مرکزی را سرآغاز همکاری های این دو نهاد و تقویت بازار مالی کشور اعلام و اظهار امیدواری کرد این تفاهم نامه منجر به ارتقای بازارهای مالی کشور شود.

وی همچنین درباره راه اندازی بیمه سهام در بازار سرمایه گفت : بیمه ایران طرح بیمه سهام با قیمت اسمی سهام را مطرح کرده بود اما این طرح اجرایی نشد.

رئیس سازمان بورس به راه اندازی معاملات اختیار فروش تبعی سهام در سال گذشته در بورس تهران افزود: در این طرح سهامداران عمده از سهام خود حمایت های لازم را انجام می دادند که می توان این پروژه را در شرکت های بیمه ای اجرایی کرد.