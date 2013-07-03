سه بازیکن تیم فوتبال گیتی پسند قرارداد خود را تمدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بالارستاقی مدافع ۲۱ ساله و آینده دار تیم فوتبال گیتی پسند با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد. بالارستاقی محصول تیم های پایه گیتی پسند به شمار می آید که در آینده می تواند از پدیده های فوتبال استان اصفهان شود. پست این بازیکن مدافع میانی است.

مهران امیر دیگر بازیکن محصول تیم های پایه گیتی پسند نیز قرارداد خود را تمدید کرد.

امیری ۲۱ ساله در پست هافبک میانی بازی می کند و فصل گذشته نیز بازی های درخشانی از خود به نمایش گذاشته است.

مهدی موذن هافبک سابق تیم های سپاهان نوین و فولاد نطنز نیز قرارداد خود را با تیم فوتبال گیتی پسند تمدید کرد.

موذن که با ۲۷ سال سن در پست هافبک راست از بهترین های فصل گذشته گیتی پسند به شمار می آمد، امسال نیز در خدمت گیتی پسند در لیگ دسته اول فوتبال خواهد بود.