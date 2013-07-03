  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۷

سه بازیکن تیم فوتبال گیتی پسند قرارداد خود را تمدید کردند

سه بازیکن تیم فوتبال گیتی پسند قرارداد خود را تمدید کردند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سه بازیکن دیگر تیم فوتبال گیتی پسند، قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بالارستاقی مدافع ۲۱ ساله و آینده دار تیم فوتبال گیتی پسند با حضور در هیئت فوتبال استان اصفهان قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد. بالارستاقی محصول تیم های پایه گیتی پسند به شمار می آید که در آینده می تواند از پدیده های فوتبال استان اصفهان شود. پست این بازیکن مدافع میانی است.

مهران امیر دیگر بازیکن محصول تیم های پایه گیتی پسند نیز قرارداد خود را تمدید کرد.

امیری ۲۱ ساله در پست هافبک میانی بازی می کند و فصل گذشته نیز بازی های درخشانی از خود به نمایش گذاشته است.

مهدی موذن هافبک سابق تیم های سپاهان نوین و فولاد نطنز نیز قرارداد خود را با تیم فوتبال گیتی پسند تمدید کرد.

موذن که با ۲۷ سال سن در پست هافبک راست از بهترین های فصل گذشته گیتی پسند به شمار می آمد، امسال نیز در خدمت گیتی پسند در لیگ دسته اول فوتبال خواهد بود.

کد خبر 2089057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها