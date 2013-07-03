به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لس آنجلس تایمز، این چهره مشهور هالیوود که به تازگی "گور به گور" فاکنر را به اتمام رسانده و برای اولین بار آن را ماه پیش در جشنواره کن به نمایش درآورد، اعلام کرد "خشم و هیاهو" اثر ویلیام فاکنر را می‌سازد.

فرانکو که به تازگی اعلام کرد ساخت پروژه "باغ روزهای آخر" را به تعویق انداخته است، دیروز اعلام کرد به جای آن پروژه "خشم و هیاهو" اثر فاکنر را کارگردانی می‌کند.

به این ترتیب او برای دومین‌بار به سراغ فاکنر می‌رود تا داستانی از اوایل قرن بیستم در مناطق جنوبی آمریکا را به تصویر بکشد.

این رمان که اولین بار در سال 1929 منتشر شد، داستان خانواده کمپسون را بیان می کند که گروهی از اشراف هستند که دچار وضعیت سختی شده اند. فرانکو قصد دارد مثل فیلم "گور به گور" در نقش یکی از شخصیت های فیلم هم بازی کند و فیلمنامه آن را نیز مثل همان فیلم با همکاری مت راجر بنویسد.

فرانکو برای ساخت این فیلم چشم به چندین بازیگر برای نقش های مکمل دوخته که جان هام از جمله آنهاست. دیو فرانکو و دنی مک براید نیز در فهرست فرانکو قرار دارند. او احتمالا تا پاییز کار پیش‌تولید این فیلم را شروع می کند.

اما او کارهای در دست اجرای متعددی را در فهرست برنامه هایش دارد که بازی برای ویم وندرس در "همه چیز خوب خواهد بود" و "داستان واقعی" به کارگردانی روپرت گولد از جمله آنهاست. او که 13 پروژه برای سال 2013 در دست پخش داشته، به زودی با فیلم "این پایانش است" به کارگردانی اوان گلدبرگ و ست راگن روی پرده های نقره ای می رود. او قرار است در "ملکه صحرا" به کارگردانی ورنر هرتسوگ هم بازی کند.