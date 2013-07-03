مسئولان فرهنگي کشور بيشتر به فکر اوقات فراغت جوانان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيدولي الله محمودي نژاد در جلسه هم انديشي مجريان طرح اوقات فراغت استان گفت: فلسفه اوقات فراغت، ارتباطي منطقي با فلسفه زندگي دارد و در حقيقت زير مجموعه و تابعي از آن است.

وي تصريح كرد: اوقات فراغت، با اوقات رسمي زندگي فرد نيز ارتباط دارد.



حجت الاسلام محمودي نژاد افزود: چنانچه فرد بتواند از اوقات رسمي خويش به خوبي استفاده کند، قادر به استفاده مطلوب از اوقات فراغتش خواهد بود، در فرهنگ و انديشه اسلامي، اوقات فراغت با بيهودگي ، معطلي و روزمرگي، سازگاري ندارد، بلکه فراغت، فرصت مجددي براي تلاش و کوشش بي پايان زندگي است.



وي با تاکيد بر اينکه جوانان درصد اعظمي از جامعه ما را تشکيل داده اند، افزود: مسئولان فرهنگي کشور بايد بيشتر به صورت کارشناسي و با برنامه به فکر پر کردن اوقات فراغت جوانان باشند.



مديرکل تبليغات اسلامي فارس بيان داشت: اداره کل تبليغات اسلامي فارس در حد توان خود با برنامه ريزي دقيق طرح هسته هاي فرهنگي و بوستان هاي معرفت را در راستاي آشنايي بيشتر جوانان با مسائل عقيدتي ، اخلاقي، اعتقادي، هنري و ورزشي انجام داده است.



وي عنوان كرد: نوجوانان و جوانان با مراجعه به کانون هاي فرهنگي مساجد مي توانند در هسته ها و بوستان هاي فرهنگي تبليغات اسلامي ثبت نام کنند تا در ايام تابستان به صورت رايگان از سرويس هاي فرهنگي و ورزشي مجموعه استفاده کنند.



حجت الاسلام محمودي نژاد در ادامه اظهار داشت: اوقات فراغت مطلوب، آثار و پيامد هايي مثبتي در زندگي انسان دارد كه از جمله آن بهره گيري مناسب از اوقات فراغت و استفاده بهينه از وقت هاي آزاد است و مي توان گفت آنهايي بهتر از ديگران به نيازهاي زندگيشان پاسخ مي دهند که بهتر بتوانند از اوقات فراغتشان بهره ببرند.



وي گفت: توجه و به کارگيري نظرات نوجوانان و جوانان در برنامه ريزي اوقات فراغت ، همچنين لحاظ کردن سن شرکت کنندگان در صورتي که تنوع روحي جوانان نيز رعايت گردد ، مي تواند تاثير به سزاي در اجرايي موفق طرح داشته باشد.زيرا جوانان «تنوع طلب» و «نوگرا» هستند و برنامه اي که واجد چنين ويژگي هايي باشد، از جاذبه بيشتري براي اين نسل برخوردار خواهد بود.



حجت الاسلام محمودي نژاد در پايان افزود: تشويق نسل جوان به داشتن برنامه اي مفيد و جامع که شامل برنامه هاي فرهنگي و مذهبي ، ورزش و فعاليت هاي فيزيکي، کتابخواني ، برنامه هاي هنري همچنين آموزش مهارت هاي زندگي اجتماعي باشد ،مي تواند در رفع مشکلات روحي جوانان و نوجوانان موثر باشد.