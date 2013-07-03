مسئولان فرهنگي کشور بيشتر به فکر اوقات فراغت جوانان باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيدولي الله محمودي نژاد در جلسه هم انديشي مجريان طرح اوقات فراغت استان گفت: فلسفه اوقات فراغت، ارتباطي منطقي با فلسفه زندگي دارد و در حقيقت زير مجموعه و تابعي از آن است.
وي تصريح كرد: اوقات فراغت، با اوقات رسمي زندگي فرد نيز ارتباط دارد.
حجت الاسلام محمودي نژاد افزود: چنانچه فرد بتواند از اوقات رسمي خويش به خوبي استفاده کند، قادر به استفاده مطلوب از اوقات فراغتش خواهد بود، در فرهنگ و انديشه اسلامي، اوقات فراغت با بيهودگي ، معطلي و روزمرگي، سازگاري ندارد، بلکه فراغت، فرصت مجددي براي تلاش و کوشش بي پايان زندگي است.
وي با تاکيد بر اينکه جوانان درصد اعظمي از جامعه ما را تشکيل داده اند، افزود: مسئولان فرهنگي کشور بايد بيشتر به صورت کارشناسي و با برنامه به فکر پر کردن اوقات فراغت جوانان باشند.
مديرکل تبليغات اسلامي فارس بيان داشت: اداره کل تبليغات اسلامي فارس در حد توان خود با برنامه ريزي دقيق طرح هسته هاي فرهنگي و بوستان هاي معرفت را در راستاي آشنايي بيشتر جوانان با مسائل عقيدتي ، اخلاقي، اعتقادي، هنري و ورزشي انجام داده است.
وي عنوان كرد: نوجوانان و جوانان با مراجعه به کانون هاي فرهنگي مساجد مي توانند در هسته ها و بوستان هاي فرهنگي تبليغات اسلامي ثبت نام کنند تا در ايام تابستان به صورت رايگان از سرويس هاي فرهنگي و ورزشي مجموعه استفاده کنند.
حجت الاسلام محمودي نژاد در ادامه اظهار داشت: اوقات فراغت مطلوب، آثار و پيامد هايي مثبتي در زندگي انسان دارد كه از جمله آن بهره گيري مناسب از اوقات فراغت و استفاده بهينه از وقت هاي آزاد است و مي توان گفت آنهايي بهتر از ديگران به نيازهاي زندگيشان پاسخ مي دهند که بهتر بتوانند از اوقات فراغتشان بهره ببرند.
وي گفت: توجه و به کارگيري نظرات نوجوانان و جوانان در برنامه ريزي اوقات فراغت ، همچنين لحاظ کردن سن شرکت کنندگان در صورتي که تنوع روحي جوانان نيز رعايت گردد ، مي تواند تاثير به سزاي در اجرايي موفق طرح داشته باشد.زيرا جوانان «تنوع طلب» و «نوگرا» هستند و برنامه اي که واجد چنين ويژگي هايي باشد، از جاذبه بيشتري براي اين نسل برخوردار خواهد بود.
حجت الاسلام محمودي نژاد در پايان افزود: تشويق نسل جوان به داشتن برنامه اي مفيد و جامع که شامل برنامه هاي فرهنگي و مذهبي ، ورزش و فعاليت هاي فيزيکي، کتابخواني ، برنامه هاي هنري همچنين آموزش مهارت هاي زندگي اجتماعي باشد ،مي تواند در رفع مشکلات روحي جوانان و نوجوانان موثر باشد.
حجت الاسلام محمودي نژاد:
مسئولان فرهنگي کشور بيشتر به فکر اوقات فراغت جوانان باشند
شیراز - خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي فارس گفت: درفرهنگ و انديشه اسلامي، اوقات فراغت با بيهودگي ، معطلي و روزمرگي سازگاري ندارد، پس بايد مسئولان فرهنگي کشور بيشتر به فکر اوقات فراغت جوانان باشند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سيدولي الله محمودي نژاد در جلسه هم انديشي مجريان طرح اوقات فراغت استان گفت: فلسفه اوقات فراغت، ارتباطي منطقي با فلسفه زندگي دارد و در حقيقت زير مجموعه و تابعي از آن است.
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