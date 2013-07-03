حمله شبه نظامیان به پیشاور پاکستان/ 16 نفر کشته شدند 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی آریا گزارش داد که در پی حمله شب نظامیان به یک ایست بازرسی در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان دست کم شش سرباز کشته، 10 نفر زخمی و سه فرد دیگر زخمی شدند.

رسانه های پاکستانی همچنین گزارش دادند که در جریان درگیریها 10 شبه نظامی نیز کشته شدند.

گفته می شود حدود 200 شبه نظامی که مجهز به سلاح های سنگین بوده بامداد امروز چهارشنبه به ایست بازرسی نیروهای مرزی در شهر پیشاور حمله کردند.

نیروهای امنیتی پاکستان که خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند: شبه نظامیان از سلاح های سنگین، نارنجک دستی و راکت در این حمله استفاده کردند.