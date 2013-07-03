خاموش شدن نخستین موتور جستجوی اینترنتی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که کاربران امروزی اینترنت یاهو و گوگل را مهمترین و جامع ترین موتور جستجوی اینترنتی می دانند اما آلتا ویستا نخستین موتور جستجوی جهان است که در سال 1995 راه اندازی شد.

"جی روزیتر" معاون شرکت یاهو که مالک آلتا ویستا نیز هست، اعلام کرد این موتور جستجو هشتم جولای(17 تیرماه) برای همیشه خاموش می شود و اگر هنوز کسی در دنیا وجود دارد که از این موتور جستجوی قدیمی استفاده می کند باید به موتورهای جستجوی جدیدتر مانند یاهو و گوگل روی بیاورد.

کاربران هجده ساله و جوان تر اینترنت ممکن است اصلا آلتا ویستا را نشناسند. این موتور جستجو یکی از نخستین و موفق ترین موتورهای جستجوی اینترنتی در جهان بود. این موتور در سال 1995 با سرمایه گذاری شرکت دیجیتال ایکویپمنت راه اندازی شد.

آلتاویستا یکی از جامعترین موتورهای جستجو در وب است که امکان جستجو در صفحات و گروهای خبری را فراهم آورده است. این موتور جستجو هر صفحه از یک سایت را به منزله یک مدرک در نظر می گیرد و واژه های نمایه سازی را از هر صفحه ای بر می گزیند.

بر این اساس واژه های بسیاری نمایه سازی می شوند. این شیوه موجب می شود در برخی جستجو ها منابع یا مدارک زیادی بازیابی می شود به عبارت دیگر از ضریب بازیافت بالایی برخوردار است این ابزار جستجو دارای امکانات با ارزشی نظیر جستجوی بولی، جستجوی حروف بزرگ وکوچک، جستجوی عبارات، برچسب ضروری وغیر ضروری، محدود کردن جستجو، کوتاه سازی واژه ها و استفاده از پرانتز برای گروه بندی عبارت جستجو است.

برای رتبه بندی میزان ارتباط منابع بازیابی شده با فرمول جستجو باید از گزینه جستجوی پیشرفته استفاده کرد. استفاده از امکان اصلاح در این پایگاه جستجو باعث می شود که نتایج جستجو به طور خودکار مورد پالایش قرار گرفته و در قالب موضوعات مختلف مرتبط با کلید واژه های مورد جستجو طبقه بندی گردند.

در واقع گروه ها و طبقه بندی های مختلف در اختیار کاربر گذاشته می شود تا از میان آنها انتخاب کند.

این موتور جستجو علاوه بر زبان انگلیسی بسیاری از وب سایت ها به زبان مختلف دنیا چینی، ژاپنی، فرانسوی و... را تحت پوشش قرار دارد. این موتور جستجو همچنین خدمات ترجمه خودکار را به یاری نرم افزار SYSTRAN عرضه می کند. نتایج جستجو را می توان به صورت معمولی فشرده و یا با جزئیات بیشتر مشاهده کرد.