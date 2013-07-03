به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول حوزه هنری که دومین فیلم پرفروش نوروز 92 بود داستان زوجی کم توان ذهنی است که با فرزندشان دچار مشکل هستند. شهاب حسینی، نگار جواهریان، سپه راد فرزامی، فرشته صدرعرفایی، سیامک احصایی و ... بازیگران این فیلم هستند.

"حوض نقاشی" در بخش "پنجره ای رو به آسیا" هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی بوسان پذیرفته شده است. این جشنواره معتبر آسیایی از جشنواره های الف سینمایی محسوب می شود. "پنجره ای رو به آسیا" فیلم های جدید کارگردانان را همزمان با بهترین فیلم هایی که در آسیا به نمایش گذاشته شده است، انتخاب می کند.

هجدهمین دوره جشنواره از 11 تا 20 مهرماه برگزار می شود. "حوض نقاشی" در بخش سودای سیمرغ سی و یکمین دوره جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین طراحی صحنه و لباس و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را دریافت کرد. منوچهر محمدی تهیه‌کننده "حوض نقاشی" است.

