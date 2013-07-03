درخواست دانشگاه اربیل از جهاد دانشگاهی برای اعزام استاد زبان فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دزه اي در جلسهاي كه با حضور مسئولان جهاد دانشگاهي ايران در محل اين دانشگاه برگزار شد، عنوان کرد: تا کنون چند بار از مسئولان ايران در خواست رسمي استاد زبان فارسي داشته كه بي نتيجه مانده است.
وی با بيان اين مطلب اظهار اميدواري كرد كه سفر هيئت علمي فرهنگي جهاد دانشگاهي مقدمهاي براي رفع اين نيازها شود.
رئيس دانشگاه صلاح الدين اربيل گفت: با توجه به اشتراكات فرهنگي و تاريخي بايد روابط دو جانبه به ويژه در حوزههاي علمي و دانشگاهي توسعه يابد.
وی افزود: دانشگاه صلاح الدين با بيشتر دانشگاههاي جهان تعامل علمي دارد و با دانشگاههاي ايران نيز در ارتباط است كه اميد ميرود با حضور اين هيئت ارتباطات دانشگاهي توسعه بيشتري پيدا كند.
سعيد قاضي مغربي معاون پژوهش و فناوري جهاد دانشگاهي بر توسعه همكاريهاي علمي و فرهنگي دو طرفه تاكيد كرد و گفت: مجموعه جهاد دانشگاهي در بخشهاي مختلف علوم پزشكي،علوم پايه، فني ـ مهندسي، علوم انساني، هنر و معماري آماده ارائه خدمات علمي به دانشگاه صلاح الدين است.
دكتر بيجندي معاون دانشگاه علم و فرهنگ هم به تشريح فعاليتهاي اين دانشگاه پرداخت و آمادگي خود را براي همكاري با مراكز علمي كردستان عراق به ويژه در برگزاري دوره هاي آموزش كوتاه مدت براي استادان دانشگاههاي اقليم كردستان عراق اعلام كرد.
در پايان دكتر احمد دزهاي ضمن اشاره به توانمنديهاي اشاره شده از سوي اعضاي هيئت، عزم دانشگاه صلاحالدين را براي گسترش و تعميق جدي روابط علمي با جهاد دانشگاهي اعلام كرد.
