محسن حلوایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بعد از درخششی که کشتی گیران آزادکار قمی در رده های سنی مختلف در مسابقات قهرمانی کشور و همچنین انتخابی تیم های ملی در ماه های اخیر داشته اند و با کسب مدال های رنگارنگ به کار خود پایان دادند، کشتی گیران هر دو رشته فرنگی و آزاد این روزها برای حضور در جام استان برتر آماده می شوند.

وی ادامه داد: در واقع به غیر از حضور در لیگ برتر و مسابقات قهرمانی رده های سنی مختلف کشور از امسال یک رقابت جدید دیگر به فعالیت های کشتی گیران قمی در میادین کشوری افزوده شده که این رقابت ها جام استان برتر کشور به شمار می رود و برای نخستین بار برگزار می شود.

رئیس هیئت کشتی قم افزود: کشتی گیرانی که از رده های سنی پایه توسط مربیان پرتلاش قم تربیت شده ند، در عضویت تیم های کشتی فرنگی و آزاد نوجوانان، جوانان و بزرگسالان قم امسال برای نخستین بار حضور در رقابت های کشتی جام استان برتر ار تجربه خواهند کرد.

وی یاد آور شد: کشتی گیران توانمند و با استعدادی در تمام رده های سنی کشتی آزاد و فرنگی قم فعالیت می کنند و همگی قطعا با درخشش در این رقابت ها می توانند قابلیت بالای خود را را برای رسیدن به مدارج بالاتر این رشته نشان بدهند.

حلوایی افزود: رقابت های قهرمانی کشتی جام استان برتر در رده سنی جوانان و در رشته کشتی آزاد در گروه اول از روز هجدهم تیرماه به ميزباني هيئت كشتي استان سمنان برگزار می‌شود و تیم قم هم اکنون آماده این دوره از مسابقات است.

وی ابراز داشت: بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کشتی، پرویز عالی سرپرست تیم ملی کشتی آزاد جوانان و محمود اسماعیل پور از مربیان سازنده کشتی کشور بعنوان نمایندگان حوزه مدیریت فنی تیم های ملی بر روند برگزاری این مسابقات نظارت می کنند تا نفرات شاخص را برای حضور در کارگاههای فنی و اردوهای تیمهای ملی شناسایی کنند.

رئیس هیئت کشتی استان قم در ادامه با اشاره به تيم‌هاي شركت كننده در گروه اول مسابقات رده سنی جوانان کشتی آزاد جام استان برتر، اظهار داشت: تیم های هیئت کشتی استان های هرمزگان، قم، بوشهر، سمنان، كهكيلويه و بويراحمد، یزد، چهارمحال و بختياري و سيستان و بلوچستان در مرحله گروهی این دوره از مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند.