آخرین تغییرات نرخ ارزها در مرکز مبادلات اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ هر دلار آمريكا را امروز ۲۴ هزار و ۷۹۰ ريال، هر پوند را ۳۷ هزار و ۵۷۵ ريال و هر يورو را 32 هزار و ۱۶۱ ريال در مرکز مبادلات ارزی تعيين کرد.
نرخ هر فرانک سوئيس ۲۶ هزار و ۶۹ ريال، كرون سوئد 3 هزار و ۶۸۳ ريال، يوان چين 4 هزار و ۴۲ ريال، روپيه هند ۴۱۶ ريال، هر يكصد ين ژاپن ۲۴ هزار و ۷۰۰ ريال و هر يک هزار وون كره جنوبي ۲۲ هزار ريال اعلام شد.
نرخ هر لير تركيه نيز از سوي بانک مركزي در مركز مبادلات ارزي ۱۲ هزار و ۸۱۳ ريال، هر روبل روسيه۷۴۷ ريال و ريال قطر 6 هزار و ۸۰۹ ريال مشخص شده است.
نظر شما