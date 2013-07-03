  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

آخرین تغییرات نرخ ارزها در مرکز مبادلات اعلام شد

آخرین تغییرات نرخ ارزها در مرکز مبادلات اعلام شد

بانک مركزي نرخ تمامي ارزها را امروز چهارشنبه در مركز مبادلات ارزی اعلام كرد كه براين اساس نرخ مبادلاتي دلار رشد و قيمت پوند و يورو نسبت به روز گذشته افت داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ هر دلار آمريكا را امروز ۲۴ هزار و ۷۹۰ ريال، هر پوند را ۳۷ هزار و ۵۷۵ ريال و هر يورو را 32 هزار و ۱۶۱ ريال در مرکز مبادلات ارزی تعيين کرد.

نرخ هر فرانک سوئيس ۲۶ هزار و ۶۹ ريال، كرون سوئد 3 هزار و ۶۸۳ ريال، يوان چين 4 هزار و ۴۲ ريال، روپيه هند ۴۱۶ ريال، هر يكصد ين ژاپن ۲۴ هزار و ۷۰۰ ريال و هر يک هزار وون كره جنوبي ۲۲ هزار ريال اعلام شد.

نرخ هر لير تركيه نيز از سوي بانک مركزي در مركز مبادلات ارزي ۱۲ هزار و ۸۱۳ ريال، هر روبل روسيه۷۴۷ ريال و ريال قطر 6 هزار و ۸۰۹ ريال مشخص شده است.

کد مطلب 2089076

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها