برگزار کارگاه تخصصی بررسی انواع فیلم کوتاه و آسیب شناسی فیلم کوتاه در قم

سعید نجاتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه یک روزه "بررسی انواع فیلم کوتاه و آسیب شناسی فیلم کوتاه در قم" روز جمعه 14 تیر ماه با حضور دکتر احمد الستی از اساتید برجسته دانشگاه هنر در فرهنگسرای جوان قم برگزار می شود.



وی بیان داشت: با توجه به این که استان قم مستعدان بسیار زیادی در حیطه هنر و به خصوص سینما و ساخت فیلم دارد؛ برآنیم تا با برگزاری این گونه کارگاه ها، آموزش های فوق تخصصی در کنار آموزش های آماتور و تخصصی به علاقه مندان این رشته ارائه شود.



دبیر کانون موج فاخته با بیان این که بعضی از مسئولان بخش هنر در قم از برگزاری این گونه کارگاه ها به رغم داشتن بودجه استقبال نمی کنند؛ عنوان کرد: متاسفانه هنر و هنرمندان در قم حمایت و تشویق نمی شود و این در حالی است که مستعدان بسیار زیادی در این بخش و همچنین اساتید برجسته خانم و آقا در قم وجود دارد.



نجاتی با اشاره به بازتاب مثبت و افزایش کیفیت در ساخت فیلم ها بعد از برگزاری این گونه کارگاه های تخصصی یادآور شد: پیش از این کارگاه های تخصصی با عنوان "برنامه ریزی در سینما"، "صدا در سینما" و کارگاه نقد و بررسی فیلم "چیزهایی که هست و ما نمی دانیم" با حضور کارگردان این فیلم، فردین صاحب زمانی برگزار شده است و بازخورد آن در ساخت فیلم های بعدی دیده شده است.



وی عنوان کرد: این کارگاه با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان روز جمعه از ساعت 10 تا هشت در فرهنگسرای جوان قم برگزار می شود.



نجاتی عنوان کرد: علاقه مندان برای شرکت در این کارگاه می توانند با شماره تلفن 09372048733 و 36564562 تماس بگیرند.



گفتنی است دکتر احمد الستی دارای دکترای زیباشناسی سینما از دانشگاه تگزاس امریکا بوده و از جمله اساتید دانشگاه هنر و دانشکده سینما و تئاتر است.