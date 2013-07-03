طرح امنيت اخلاقي تعطيل نشد كه دوباره شروع شود/ حقوق سربازان در مناطق مرزي 50 درصد افزايش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعيل احمدي مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در همدان عنوان كرد: طرح امنيت اخلاقي مربوط به فصل خاصي نيست و همواره وجود داشته و امور در حال كنترل است.

وي با اشاره به اينكه هنجارشكني ها و رفتار هاي ضد اخلاقي هميشه وجود داشته و نيروي انتظامي نيز تلاش خود را براي مبارزه با آنها به كار برده است، اذعان داشت: با كارهاي فرهنگي، تذكر و ارشاد به دنبال اصلاح كردن رفتار ها هستيم.

فرمانده نيروي انتظامي كشور اظهار داشت: مراكز مبارزه با مفاسد اخلاقي در حال انجام كارهاي خود هستند و طرح خاصي براي زمان مشخصی نداريم.

وی با تاکید بر اینکه اولويت اول نيروي انتظامي برخورد با جرائم خشن و ناامني هاي اجتماعي است، ادامه داد: هر استاني در كشور اقتضائات خود را دارد و حوزه هاي امنيتي هر يك با ديگري متفاوت است.

فرماندهان انتظامي هر استان باید مطالبات امنيتي مردم آن ناحيه را پاسخگو باشند

فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به اينكه فرماندهان انتظامي هر استان موظفند مطالبات امنيتي مردم آن ناحيه را پاسخگو باشند، عنوان كرد: در اسفند ماه هر ساله مطالبات همه ساله مردم مورد بررسي قرار مي گرد.

احمدي مقدم بيان داشت: وجود سرقت خودرو، مواد مخدر و ناهنجاري هاي اجتماعي مهم ترين دغدغه هاي مردم در كشور است.

فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به اینکه مرزباني از مرزها تاثير زيادي در امنيت داخلي دارد، اذعان داشت: هر چقدر تلاش ها در مرزها بيشتر شده آثار امنيتي بيشتري در داخل شاهد بوديم و در برنامه هاي آينده نيز تمركز بر مرزهاي آبي و خاكي خواهد بود.

احمدي مقدم بيان داشت: مجموعه برنامه هاي اجرا شده در بخش تصادف باعث شده كه شاهد كاهش مستمر آمار تصادفات باشيم.

وي با تاكيد براينكه كاهش تصادفات بخشي مربوط به فعاليت هاي پليس و استاندارسازي خودورها، رعايت قوانين از سوي مردم، سرعت عمل اورژانس و تلاش در توسعه راهها بوده است، ادامه داد: اميدواريم تا پايان برنامه پنجم توسعه به كاهش 10 درصدي تلفات ساليانه دست پيدا كنيم.

ميزان وقوع جرائم خشن در كشور رو به كاهش است

سردار احمدي مقدم با تاكيد براينكه ماه رمضان مي تواند باعث حاكم شدن فضايي معنوي در جامعه شود، ادامه داد: ميزان جرائم خشن در كشور رو به كاهش است.

وي با اشاره به اينكه در كاهش اين گونه جرائم قاطعيت نيروي انتظامي و همراهي قوه قضائيه موثر بوده است، ادامه داد: در سه ماهه گذشته 11 تا 12 مورد از موارد جرائم خشن در استان همدان روي داد است.

فرمانده نيروي انتظامي كشور اذعان داشت: كشور به نسبت دو دهه گذشته با كاهش جرائم مواجه است.

سردار احمدي عنوان كرد: بالارفتن صبر و حوصله مردم و همينطور ارتقا فرهنگ جامعه باعث شده شاهد بهبود رفتارها در جامعه باشيم.

استان همدان از كم جرم ترين استانهاي كشور است

وي با اشاره به اينكه استان همدان جزء كم جرم ترين استانهاي كشور است، گفت: اگر كاركنان نيروي انتظامي نيز تخلفاتي داشته باشند مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

فرمانده نيروي انتظامي كشور با اشاره به كاهش يافتن تعداد جرائم در اين دستگاه اجرايي كشور، اذعان داشت: هر ساله شاهد كاهش10 درصدي ميزان جرائم در بین كاركنان نيروي انتظامي هستيم.

وي در ادامه اذعان داشت: روزه خواري در جامعه امري شايع نيست هر چند كه با گسترش شهر ها و روستاها مواجه هستيم.

عذر شرعي مجوزي براي روزه خواري در ملاء عام نيست

فرمانده نيروي انتظامي كشور با تاكيد بر اينكه تنها يك سوم از مردم به طور معمول عذر شرعي براي روزه گرفتن دارند، بيان داشت: عذر شرعي مجوزي براي روزه خواري در ملاء عام نيست.

سردار احمدي مقدم اذعان داشت: در سالهاي اخير كمتر شاهد ظهور جلوه هاي روزه خواري بوده ايم.

70 درصد جرائم اينترنتي در كشور كشف مي شود

وي با اشاره به توسعه اينترنت در كشور، اذعان داشت: 70 درصد جرائم اينترنتي در كشور كشف مي شود و اين در حالي است كه ميانگين ميزان كشف اين گونه جرائم در دنيا 30 درصد است.

فرمانده نيروي انتظامي كشور در خصوص افزايش حقوق سربازان مطابق با قراردادهاي نیروي كار، گفت: اين در قانون نيز پيش بيني شده و منوط به تامين اعتبارات است.

حقوق سربازان در مناطق مرزي 50 درصد افزايش خواهد يافت

سردار احمدي مقدم با اشاره به اينكه در سال جازي تنها شاهد ضريب افزايش 25 درصدي حقوق سربازان خواهيم بود، بيان داشت: با تصويب قرارگاه خاتم الانبياء در مناطق عملياتي و مرزي در نيروي انتظامي حقوق سربازان 50 درصد افزايش خواهد يافت.

وي بيان داشت: نيروي هاي مسلح به دنبال اجراي قانون هستند تا حقوق سربازان حداقل حقوق پرداخت شود، اما چون دولت با محدوديت هاي مالي مواجه است نتوانسته اين ميزان را تخصيص دهد.

فرمانده نيروي انتظامي كشور در خصوص حركت به سوي انجام سربازي غير اجباري نيز بيان داشت: اين تصميم گيري بايد در حوزه ستاد كل نيروي هاي مسلح روي دهد.

سردار احمدي مقدم اظهار داشت: هرچه نيروهاي مسلح به سمت حرفه گرايي بروند نياز به سرباز غيرحرفه اي كمتر مي شود.

مسير حركت از سربازي اجباري به اختياري به آرامي طي خواهد شد

وي با تاكيد براينكه مسير حركت از سربازي اجباري به اختياري به آرامي طي خواهد شد، در پايان گفت: اين اتفاق نيازمند تامين منابع انساني است چرا كه به ازاي هر سرباز يك و نيم نيروي كادر نياز است.