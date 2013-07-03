۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۵

يك متخصص معالجه ريشه دندان:

هر 6 ماه يكبار به دندانپزشك مراجعه كنيم/ سيگار باعث پوسيدگی غيرقابل كنترل دندان می‌شود

اصفهان-خبرگزاري مهر: يك متخصص معالجه ريشه دندان گفت: كشيدن سيگار باعث ايجاد طعم تلخ در دهان مي‌شود كه شخص براي از بين بردن اين طعم در دهان خود بیش از حد معمول از مواد قندي استفاده مي كند كه خود باعث پوسيدگي غير قابل كنترل دندان مي‌شود.

عباس علي خادمي در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: كشيدن سيگار طوق دندان را از بين مي برد كه حتي در صورت درمان پوسيدگي دندان مجدد به حالت اوليه باز نمي‌گردد.

خادمي در ادامه گفت: لازم است تا افراد هر شش ماه يكبار به دندان پزشكي مراجعه کرده و از وضعیت سلامت دهان و دندان خود مطلع شوند.

این متخصص معالجه ریشه با بیان اینکه وضعيت پيشگيري از پوسيدگي دندان در استان اصفهان بايد ارتقا یابد گفت: در صورت پيشگيري از پوسيدگي دندان دوام و سلامتي دندان افزايش يافته و هزينه كاهش مي‌يابد.

خادمی گفت: استفاده از مواد غذايي، مواد خوراكي حاوي رنگدانه، چاي و قهوه باعث تغيير در رنگ دندان مي‌شود.

وی خمير دندان را شوينده دندان دانست واضافه كرد: استفاده از خمير دندان هاي ساينده به همراه مسواك نرم باعث از بين بردن ذرات رنگي روي دندان مي شود و كساني كه سطح دندان زبرتري دارند مي‌توانند از مسواك‌هاي زبرتري براي سفيدي دندان‌هايشان استفاده كنند.

وي اظهار داشت: استفاده از نخ دندان در درجه اول باعث حفظ سلامتي دندان شده و دندان را از خطر پوسيدگي در امان نگه مي‌دارد.

خادمي با بيان اينكه فلورايد موجود در خمير دندان باعث حفظ سلامتي و سفيدي دندان مي شود، گفت: استفاده از "زاج آلومينيوم" كه در عطاري ها به عنوان سفيد كننده دندان به فروش مي رسد ارزش علمي نداشته و باعث از بين رفتن ريشه دندان و لثه مي‌شود.

خادمي گفت: در صورت رنگ گرفتن زياد دندان از مواد غذايي و نفوذ شديد ذرات رنگي در داخل دندان لامينيت (كشيدن لايه چيني روي سطح خارجي دندان) و كامپوزيت نيز از راه هاي سفيد كردن دندان و شفافيت و زيبايي به شمار مي‌روند.

خادمي استفاده از مواد قندي، مواد نشاسته اي، برنج، سيب زميني و شكلات‌هاي چسبنده را مهم ترين عامل پوسيدگي دندان و استفاده از ميوه، سبزي جات تازه و مواد طبيعي را مهم ترين عامل حفظ سلامت دندان دانست.

کد مطلب 2089081

