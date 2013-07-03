عباس علي خادمي در گفتگو با خبر نگار مهر افزود: كشيدن سيگار طوق دندان را از بين مي برد كه حتي در صورت درمان پوسيدگي دندان مجدد به حالت اوليه باز نمي‌گردد.

خادمي در ادامه گفت: لازم است تا افراد هر شش ماه يكبار به دندان پزشكي مراجعه کرده و از وضعیت سلامت دهان و دندان خود مطلع شوند.

این متخصص معالجه ریشه با بیان اینکه وضعيت پيشگيري از پوسيدگي دندان در استان اصفهان بايد ارتقا یابد گفت: در صورت پيشگيري از پوسيدگي دندان دوام و سلامتي دندان افزايش يافته و هزينه كاهش مي‌يابد.

خادمی گفت: استفاده از مواد غذايي، مواد خوراكي حاوي رنگدانه، چاي و قهوه باعث تغيير در رنگ دندان مي‌شود.

وی خمير دندان را شوينده دندان دانست واضافه كرد: استفاده از خمير دندان هاي ساينده به همراه مسواك نرم باعث از بين بردن ذرات رنگي روي دندان مي شود و كساني كه سطح دندان زبرتري دارند مي‌توانند از مسواك‌هاي زبرتري براي سفيدي دندان‌هايشان استفاده كنند.

وي اظهار داشت: استفاده از نخ دندان در درجه اول باعث حفظ سلامتي دندان شده و دندان را از خطر پوسيدگي در امان نگه مي‌دارد.

خادمي با بيان اينكه فلورايد موجود در خمير دندان باعث حفظ سلامتي و سفيدي دندان مي شود، گفت: استفاده از "زاج آلومينيوم" كه در عطاري ها به عنوان سفيد كننده دندان به فروش مي رسد ارزش علمي نداشته و باعث از بين رفتن ريشه دندان و لثه مي‌شود.

خادمي گفت: در صورت رنگ گرفتن زياد دندان از مواد غذايي و نفوذ شديد ذرات رنگي در داخل دندان لامينيت (كشيدن لايه چيني روي سطح خارجي دندان) و كامپوزيت نيز از راه هاي سفيد كردن دندان و شفافيت و زيبايي به شمار مي‌روند.

خادمي استفاده از مواد قندي، مواد نشاسته اي، برنج، سيب زميني و شكلات‌هاي چسبنده را مهم ترين عامل پوسيدگي دندان و استفاده از ميوه، سبزي جات تازه و مواد طبيعي را مهم ترين عامل حفظ سلامت دندان دانست.