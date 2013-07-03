بیش از 60 درصد بازار بیمه دست نخورده است/ رشد 52 درصدی پرتفوی صنعت بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، سيد محمد كريمي در حاشيه انعقاد تفاهم نامه ميان بيمه مركزي با سازمان بورس و وراق بهادار افزود: بيش از ۶۰ درصد از بازار بيمه كشور هنوز دست نخورده است و اميدواريم با توسعه شركت هاي بيمه و رشته هاي جديد ارايه خدمات اين صنعت رشد يابد.

وی با بیان اینکه بيمه مركزي و سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دو نهاد ناظر وظيفه فراهم كردن شرايط آرامش براي آحاد مردم را عهده دار هستند، افزود: اگرچه سابقه بيمه در ايران زياد است اما هنوز از امتيازات بيمه بهره گيري كامل نمي شود و به همين دليل ضريب نفوذ بيمه در كشور پر نشده است.

رئيس كل بيمه مركزي گفت: البته در سال هاي اخير و با فعاليت شركت هاي بيمه خصوصي و افزايش شفافيت ها در اين صنعت گرايش مردم به صنعت بيمه بيشتر شده است.

وي با اشاره به نام گذاري دهه ۹۰ به عنوان بيمه هاي زندگي اظهار كرد: در سال ۱۳۹۰(۲۰۱۱ ميلادي ) با رشد ۴۵ درصدي در دريافت حق بيمه نامه ها توانستيم رتبه اول را در اين شاخص در دنيا كسب كنيم ضمن آنكه بر اساس اعلام مجله سيگما در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲ ميلادي ) با ۵۲ درصد رشد در توليد حق بيمه توانستيم رتبه اول را به دست آوريم كه اين امر نشان از آشنايي بيشتر مردم با اين صنعت و ارايه خدمات مطلوب تر با نظارت جدي بيمه مركزي دارد.

کریمی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه ميان بورس و بيمه گفت: اين تفاهم نامه حضور شركت هاي بيمه اي در بورس را گسترش مي دهد و اين شركت ها مي توانند تا ۵۰ درصد از سهامشان وارد بورس شوند.

رئیس شورایعالی صنعت بیمه افزود: براساس اين تفاهم اساسنامه شركت هاي بيمه اي كه براي اولين بار وارد بورس مي شوند مورد تاييد بيمه مركزي و بورس قرار مي گيرد.