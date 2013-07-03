محمدباقر الفت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدوین برنامه‌های مشخص در این خصوص توسط مدیران دستگاه قضا در استان گفت: ایجاد حلقه‌های علمی به مثابه داشتن بازوانی قوی، علمی و تخصصی به عنوان ضابط قضایی است.

وی با تاکید بر ضرورت تشکیل واحد ارشاد در سطح دادگستری‌های استان افزود: این کار مانع ورود بیش از حد پرونده‌ها به دادگستری می‌شود.

الفت اظهار کرد: رعایت اخلاق در محکمه مورد تاکید است. باید قضات به نحوی آماده شوند تا در برخورد با مردم مشکلی نداشته باشند، گویش و بیان را سامان دهند، پاسخ گویی به ارباب رجوع به نحوی باشد که مبادا دلِ شکسته ای را شکسته‌تر کنیم.

وی تصریح کرد: بازسازی روحیه قضات وظیفه مدیران دادسراها است.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان یادآور شد: دستگاه قضایی یک دستگاه سلسه مراتبی است که هر فرد باید از ابتدای ورودش به آن، برای خود برنامه‌ریزی کرده و آینده ای موفق تر و صعود به مراحل بالاتر را پیش بینی کرده باشد.

الفت ادامه داد: مدیریتی که در استان خوزستان حاکم است با انجام ساعتها کار کارشناسی و تخصصی بر روی یک برنامه خوب و قابل قبول برای مسئولان قضایی کار کرده است. نیروها ارزیابی شده و گزینش قضات بسیار خوب انجام شد و امروز نیز شاهد به کارگیری بهترین افراد برای کار و فعالیت در سایر بخش‌ها هستیم.

وی اظهار کرد: تلاش کرده ایم تا افراد خلاق و نوآور را به عرصه قضا وارد کنیم تا شاهد فعالیت دادگستری خوب و عدالت‌گستر باشیم.

الفت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در زمان حاضر 400 قاضی و حدود دو هزار کارمند در سطح استان خوزستان به پنج میلیون ارباب رجوع خوزستانی خدمات قضایی ارائه می‌کنند.

رئیس کل دادگستری استان خوزستان افزود: مسئولان قوه قضائیه به استان خوزستان نگاهی ویژه دارند و به کارگیری برخی از قضات خوزستانی در پایتخت خود گواه این مسئله است.

الفت با بیان اینکه قانون محوری شعار و سرلوحه کار ما است، اظهار کرد: کارها باید بر اساس ضرورت و نیاز انجام شود و نباید پا را از حد قانونی فراتر بگذاریم.

وی بر به همراه داشتن لیست مقررات مربوطه توسط مدیران قضایی در هنگام شرکت در جلسات تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای ارائه مشاوره قانونی تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: قضات باید ضمن رعایت استقلال، تعامل خوبی با سایر دستگاه های اجرایی شهر به ویژه قشرروحانیون و فرهیخته داشته باشند، از بخشی نگری بپرهیزند. در تصمیمات جمعی شهرستان دخالت کنند و هم‌پوشانی داشته باشند.

الفت، سالم سازی محیط اداره، سلامت ارتباط قضات با افراد خارج از محیط کار، رعایت شان و شعور از سوی قضات، توجه قضات به رفتار، گرایش، افکار و کردار خود، بهرمندی از تجربیات قضات پیشکسوت و همکاری مطلوب قضات با یکدیگر را از دیگر موارد قابل توجه توسط قضات عنوان کرد.

وی با بیان اینکه قضاوت امری فنی، آموختنی و اکتسابی است، گفت: قضات باید بر دایره و دامنه علوم قضایی خود بیفزایند و آن را گسترش دهند. اگر قضات تنها به دانش خود اکتفا کنند به طور قطع در کار خود رکود خواهند کرد.

وی افزود: قاضی باید علمش به روز باشد، اهل مطالعه باشد، از قوانین جاری اطلاع داشته باشد زیرا یافته های آکادمیک به تنهایی کافی نیست و اگر چنین باشد شاهد صدور احکام بسیار اشتباه خواهیم بود.