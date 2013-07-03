کتاب یادگار عمر منتشر شد/ شركت نان قدس رضوي جزء 5 شركت برتردر كشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی،کتاب "یادگار عمر"، مجموعه مقالات دکتر محمد مهدی رکنی یزدی را در یک هزار و 500 نسخه در قطع وزیری منتشر كرد.
این اثر مجموعه مقالات سالهای اخیر ایشان است که در مناسبهای ویژه با مفاهیم قرآنی، معارف اسلامی، ادبیات عرفان و پاسخ برخی شبهات آورده شده است که در ابتدای هر کدام چکیدهای برای اطلاع خواننده از مضمون آن قرار داده شده است.
مطالعه این گونه آثار میتواند حقایقی از فرهنگ خودی و ادبیات اسلامی ما را نشان داده و راهنمای جوانان به سیره سلف صالح در پژوهش و نگارش باشد.
«درخلوت اندیشه»، «ویژگیهای ترجمه قرآن در تفسیر کشف الاسرار»، «روضهالورد و نزهه اهل الوِرد، معرفی شرح نسخه خفی»، «شعر از دیدگاه قرآن و حدیث»، «استاد محمد تقی شریعتی مزینانی، مفسر نکته یاب و نغزگوی»، «صبر، پایداری در براب دشواریها»، «دین خالص و نمود اجتماعی آن»، «اتحاد در پرتو آموزههای قرآن و حدیث» تعدادي از عناوین مقالات این کتاب است.
جشنهای زیرسایه خورشید فضای معنوی کشور را تلطیف میکند
مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) جشنهای زیر سایه خورشید را عاملی جهت تلطیف فضای معنوی ایران و جهان عنوان کرد.
حجتالاسلام مهدی نیلیپور در نشست ستاد ملی ششمین دوره جشنهای زیر سایه خورشید در ارتباط با اثرات این جشنها اظهار داشت: غفلتزدايي جوانان نسبت به اهل بيت(ع) و توسعه معنوي زيارت حرم مطهر رضوي از جمله اثرات مشهود برگزاری جشنهای معنوی و مردمی زیر سایه خورشید در سطح کشور است.
وي با اشاره به نقش برگزاری این سلسله جشنها در تلطیف معنوی فضای کشور، ادامه داد: برگزاری این جشنها در استانها و نقاط مختلف داخل کشور و همچنین چندین کشور خارجی، موجب رسوخ فضای معنوی به لايههاي مختلف اجتماعي در کشور و تلطیف معنوی در داخل و خارج از ایران اسلامی شده است.
مسئول بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) ضمن بیان این مطلب که ما در فرهنگ شادماني الگوي ثابتي نداريم، افزود: بايد بتوانيم سلسله جشنهای معنوی و مردمی زیر سایه خورشید را به الگوي ثابت شادماني در فرهنگمان تبديل كنيم.
عضو شورای علمی شبکه جوانان رضوی ادامه داد: خدام میتوانند روز دوم را به سالمندان و جوانان، روز سوم را به بيماران بيمارستانها و جانبازان، روز چهارم را به طلاب و مداحان، روز پنجم را به دانشجويان و اساتيد، روز ششم را به خواهران حوزوي و مادران و فرزندان، روز هفتم را به هنرمندان و اصحاب رسانه و روز هشتم را به سپاهيان و ارتش و خلبانان اختصاص دهند.
شركت نان قدس رضوي جزء 5 شركت برتردر كشور
مديرعامل شركت نان قدس رضوي گفت: اين شركت از لحاظ رتبه بندي جزء پنج شركت برتر در كشور است.
حسن قاسميان بیان كرد: اين شركت جز شرکتهاي سود ده بوده كه سالانه 20 هزار تن محصولات آردي با بیش از 100 نوع محصول متنوع در سال توليد ميكنند كه ميزان فروش آن نسبت به سال قبل 30 درصد افزايش داشته است.
وی گفت: پس از چهار دهه تلاش و فعالیت مستمر، همگام با تکنولوژی روز دنیا و همچنین استقرار سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی مواد غذایی، توانسته بزرگترین تولیدکننده انواع محصولات از جمله کیک، کلوچه، بیسکویت، نان حجیم و بزرگترین تولیدکننده شیرینی و شکلات در ایران باشد.
قاسميان گفت: این شرکت با جذب کارگران ماهر و خلاق، توانسته 600 نفر نیروی جوان و متخصص و مجرب، به طور مستقیم به خدمت بگیرد.
وی با بيان اين كه فرآیند تولید محصولات در این واحد صنعتی به گونهای است که از هیچ گونه مواد نگهدارنده و افزودنی استفاده نشده است، افزود: با توجه به نقش پراهمیت خمیر مایه در بهبود کیفیت نان و ارتقای سطح سلامت افراد جامعه، امروزه بیشتر از خمیر مایه تر در ساخت فرآوردههاي ناني استفاده میشود.
مجموعه مطبوعاتی 1600 عنوانی استاد گلبن در مركز اسناد آستان قدس
مدیر مرکز اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز آستان قدس رضوی گفت: مجموعه يكهزار و 600 عنوانیِ مطبوعاتِ استاد گلبن در آرشیو مطبوعاتِ سازمان کتابخانهها، موزهها و مرکز آستان قدس رضوی نگهداری میشود.
محمود حسنآبادی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشتِ استاد گلبن در خصوص مجموعه مطبوعاتی استاد گلبن گفت: در این مجموعه تعداد 430 عنوان جديد به آرشیو مطبوعات سازمان افزوده و حدود 20 هزار نسخه از شمارههاي کسری آرشیو نیز تأمین شد.
وی درباره اهمیت مجموعه مطبوعاتي استاد گلبن گفت: عناوین منحصر به فرد و نفیسي همچون تنها نسخهي موجود از نشریه فرانسوی زبان به نام «اکودوپرس» که در سال 1302قمری به دستور ناصرالدین شاه قاجار زیر نظر محمد حسن خان اعتماد السلطنه وزیر انطباعات در تهران چاپ و منتشر شده است، نيز در اختیار گروه مطبوعات آستان قدس رضوي قرار گرفته است.
