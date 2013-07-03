تصویر منابع اسلامی از ابزارهای شیاطین در آخرالزمان بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمي ارائه یافته‌های پژوهش طرح «تصویر منابع اسلامی از اهداف اقدامات و سیاست ها و ابزارهای شیاطین در آخرالزمان (همراه با نگاهی اجمالی به برخی فیلم های شیطانی- آخرالزمانی هالیوود)» در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار مي‌گردد.



اين نشست که توسط گروه مطالعات راهبردی مهدویت پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ پژوهشگاه برگزار مي‌شود، محمود مطهری نیا به عنوان مجري طرح سخنراني خواهد کرد.



اهداف، اقدامات و سیاست ها و ابزارهای شیاطین در آخرالزمان، مقابله با شیاطین، شیاطین و آخرالزمان، مقایسه اقدامات، قدرت و سیاست ها و ابزارهای شیاطین در منابع اسلامی و هالیوود از محورهای مورد بررسی در این نشست است.

اين نشست روز یکشنبه 16 تیرماه 1392 از ساعت 15 تا 17 به نشاني تهران، خيابان وليعصر (عج) پائين‌تر از ميدان وليعصر (عج) خيابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار مي‌شود.

حضور دانشجويان، اساتيد و پژوهشگران علاقه مند در اين نشست آزاد است.