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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۱

رحمتی خبر داد:

یک نفر بر اثر ریزش آوار در کرج کشته شد

یک نفر بر اثر ریزش آوار در کرج کشته شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون مرکز فوریت های پزشکی استان البرز از کشته و زخمی شدن دو نفر بر اثر ریزش آوار در خیابان داریوش گوهردشت کرج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رحمتي پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرج با اعلام این خبر گفت: متاسفانه ریزش آوار در خیابان داریوش در منطقه گوهردشت حادثه آفرید و طی این حادثه یک نفر کشته و یک نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود: مصدوم اين حادثه پس از انجام اقدامات اوليه توسط تيم پزشكي اورژانس به بيمارستان شهيد مدني كرج منتقل شد.

رحمتی در خصوص جزئیات و علت این حادثه یادآور شد: علت بروز اين حادثه از سوي كارشناسان مربوطه در دست بررسي است و پس از دریافت گزارش حادثه اعلام می شود.

به گفته وی هنوز اطلاعات دقیقی از علت حادثه موجود نیست.
 

کد مطلب 2089101

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