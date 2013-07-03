یک نفر بر اثر ریزش آوار در کرج کشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش رحمتي پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در کرج با اعلام این خبر گفت: متاسفانه ریزش آوار در خیابان داریوش در منطقه گوهردشت حادثه آفرید و طی این حادثه یک نفر کشته و یک نفر نیز زخمی شدند.

وی افزود: مصدوم اين حادثه پس از انجام اقدامات اوليه توسط تيم پزشكي اورژانس به بيمارستان شهيد مدني كرج منتقل شد.

رحمتی در خصوص جزئیات و علت این حادثه یادآور شد: علت بروز اين حادثه از سوي كارشناسان مربوطه در دست بررسي است و پس از دریافت گزارش حادثه اعلام می شود.

به گفته وی هنوز اطلاعات دقیقی از علت حادثه موجود نیست.

