سبک ایرانی اسلامی در برنامه غذایی دانشجویان لحاظ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیری با اعلام اين خبر، گفت: مسئولان و كارشناسان حوزه تغذيه دانشجويي دانشگاه هاي علوم پزشكي و وزارتخانه، ايجاد هماهنگي و وحدت رويه بيشتر درخصوص ارايه خدمات تغذيه به دانشجويان را ضروري مي دانند.

وی افزود: با توجه به بررسيهاي به عمل آمده توسط كارشناسان و متخصصان تغذيه در نشست هاي اخير، يكي از راه هاي ايجاد هماهنگي در زمينه ارايه خدمات در بخش تغذيه دانشجويي تعاريف تركيبات وعده هاي غذايي همچنين تنظيم منو و برنامه پيشنهادي غذايي يكسان است. برداشت هاي مختلف در دانشگاه ها در خصوص ارايه يك وعده غذايي، تركيبات غذا و آناليز غذا، دورچين هاي هر وعده، همراه غذا و غذاي اصلي موجب تفاوت هايي در ارايه خدمات در بخش تغذيه دانشجويي شده كه مطلوب دانشجويان و كارشناسان امر نیست.

وی در ادامه گفت: موضوع دو منويي بودن وعده هاي ناهار و شام كه در برخي دانشگاه ها در سالهاي اخير اجرا شده و در برنامه و منوي پيشنهادي لحاظ شده است كه دانشگاهها پس از بررسي لازم، پايلوت کردن طرح در برخي روزهاي هفته و يا در برخي خوابگاه ها، براي اجراي كامل طرح دومنويي کردن وعده هاي غذايي تصميم گيري خواهند کرد.

جهانگیری گفت: بر اساس بررسي انجام شده توسط دانشگاه هاي مجري طرح، بيش از 20 تا 30 درصد دانشجويان نسبت به رزرو منوي دوم كه از ويژگيهاي آن سلامت بيشتر و صرفه اقتصادي است استقبال نموده اند و پيش بيني مي شود در صورت فرهنگ سازي مناسب از طريق كميته هاي تغذيه دانشجويي در دانشگاهها اطلاع رساني مناسب تغذيه اي در خصوص ارزش مواد غذايي و ميزان كالري دريافتي علاوه بر تغيير نگرش و ذائقه دانشجويان، استقبال بيشتري در انتخاب منوي دوم وعده هاي ناهار و شام صورت گيرد.

مسئول امور رفاهي دانشجويان افزود: تنظيم برنامه هاي غذايي بر اساس نظرات و پيشنهادات دانشگاه ها صورت گرفته و تمام سعي گروه هاي كارشناسي بر آن بوده موضوع سبك زندگي ايراني – اسلامي در برنامه تنظيم شده لحاظ شود.

وی افزود: در همين راستا لزوم اطلاع رساني به دانشجويان در مورد ارزش غذايي مورد تاكيد قرار گرفت و تلاش شد فراواني غذاهايي كه درحال حاضر به دانشجويان ارايه مي شود مورد بازنگري قرار گيرد.

جهانگیری گفت: كار كارشناسي در خصوص امور تغذيه دانشجويي از سال گذشته با تاكيدات معاون دانشجويي و فرهنگي و حمايت وی با جديت بيشتري در دستور كار اداره امور رفاهي قرار گرفته است. از جمله اهم اقدامات انجام شده در بخش تغذيه كه مورد استقبال دانشگاه ها قرار گرفته، شاخص هاي تدوين شده و آيين نامه تغذيه است كه مراحل نهايي ابلاغ را در معاونت امور حقوقي و مجلس وزارت متبوع طي مي كند وان شاء الله به زودي به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

مسئول امور رفاهي دانشجویان افزود: بررسي «مزايا و معايب ارايه ي نان بسته بندي شده » با همكاري دانشگاه علوم پزشكي مازندران، بررسي «تعيين زمان و نحوه ي اطلاع رساني در خصوص پيشنهاد يك روز بدون گوشت در هر ماه» با همكاري دانشگاه علوم پزشكي تهران، بررسي«هرم غذايي جديد و تعريف هر واحد ماده غذايي» با همكاري دانشگاه علوم پزشكي گيلان، بررسي « قيمت تمام شده هر وعده غذا به تفكيك برنامه غذايي» با همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي مشهد و تهران و تهيه جدول «ارزش غذايي،ميزان كالري دريافتي و تركيبات براي هر نوع غذا به منظور فرهنگ سازي و اطلاع رساني به دانشجويان»با همكاري دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي از ديگر دستاوردهاي كارگروه هاي اخير است كه مقرر شده امور رفاهي دانشجويان پيگيري کند.