اسباب بازی های وارداتی وسیله ای برای اشاعه فرهنگ اجنبی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسلمان شامگاه سه شنبه در دومین جلسه کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در محل صدا و سیمای مرکز سمنان، افزود: اکنون که حماسه سیاسی با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای تحقق یافت باید به فکر تحقق حماسه اقتصادی باشیم.

وی ضمن اشاره به دوازدهم تیرماه سالروز صدور فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اکنون که حماسه سیاسی با حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای تحقق یافت باید به فکر تحقق حماسه اقتصادی باشیم.

قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان با اشاره به ورود کالاهای جذاب از جمله اسباب بازی کودکان و بدنبال آن خروج سرمایه ملی از ایران افزود: دشمنان با عرضه اسباب بازی های جذاب تلاش دارند فرهنگ خود را از قبیل خشونت، بی بندباری و برهنگی را اشاعه دهند و متاسفانه تاکنون موفقیت هایی هم بدست آورده اند.

مسلمان ابراز داشت: امیدواریم با تلاش مضاعفی که در خصوص تولید اسباب بازی ایرانی و بازی های رایانه ای انجام گرفته این هجمه ها بی اثر شود.

رئیس دبیرخانه کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان سمنان نیز در این نشست گفت: برای ایجاد حماسه اقتصادی باید رفتار و گفتارهای ما مردم پسند و فرهنگی باشد.

سید علیرضا هاشمی در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز حرکت های فرهنگی خاصی را می طلبد بیان کرد: باید با یک برنامه ریزی صحیح، دقیق و با پشتوانه آموزشی و پژوهشی به آن پرداخت تا مردم به راحتی آن را پذیرفته و به دنبال تهیه و خرید کالای ایرانی باشند.