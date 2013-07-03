491 مورد بازرسی فنی از واحدهای صنفی، توليدی و خدماتي استان ايلام به عمل آمد

مهناز همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سه ماهه اول امسال 491 مورد بازرسی فنی از مراکز عرضه و توزيع کالا و واحدهای توليدی و خدماتی مشمول طرح تجا (توسعه جامع استاندارد)، سردخانه، مهدهاي كودك و تاسيسات گاز پركني توسط کارشناسان اين اداره کل انجام شده است.

وی افزود: در اين راستا به طور مستمر اقدام هاي لازم برای اخذ تاييديه استاندارد و پروانه کاربرد علامت استاندارد به واحدهای توليدی و خدماتی مذکور ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: طبق ماده 4 قانون ارتقاء کیفیت خودرو و سایر کالاهای صنعتی، کلیه فرآورده های صنعتی تولید شده در واحدهای تولیدی باید تولیدات خود را مطابق با استانداردها عرضه کنند و توزیع کالاهای فاقد استاندارد ممنوع است.

21 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد در ايلام تعليق، تمديد و باطل شد

ریيس اداره نظارت بر اجرای استاندارد اداره کل استاندارد ايلام گفت: در سه ماهه اول امسال 21 فقره پروانه کاربرد علامت استاندارد ايران توسط اين اداره کل تعليق، تمديد و باطل شد.

مهناز همتی با اعلام اين مطلب افزود: برخي از اين واحدهای توليدی شرايط لازم را برای تمديد پروانه استاندارد محصولات توليدی خود مهيا نکرده اند و یا به دلایلی از جمله افت کیفیت تولیدات نسبت به استانداردهای ملی، عدم فعالیت آزمایشگاه های کنترل کیفیت و یا عدم وجود مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده، شرایط استفاده از پروانه را نداشته اند، لذا پروانه استاندارد آنها تعليق و ابطال گرديد.

وی عنوان کرد: تعليق و ابطال پروانه ها برای فرآورده های سنگدانه مورد مصرف در بتن، چيپس، دوغ، قند، سيمان پوزولانی، شكر، نمك، لوله پلي اتيلن و نوار بهداشتي انجام گرفته است.