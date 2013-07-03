شوراهای اسلامی شهر و روستا بازوی توانمند شهرداری و دهیاریها

نادر فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: شورای اسلامی برگرفته از متن مردم و در راستای دخالت دادن مردم در همه صحنه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.

وی افزود: حدود اختیارات، امکانات و حق الزحمه این شوراها به خصوص در روستاها و عشایر دچار مشکلاتی است و باید حیطه کاری این شوراها در چارچوب وظایف و اختیارات واضح تر تدوین شده و امکانات لازم در اختیار این افراد قرار گیرد.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیرو کارزین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از نقاط ضعف در دوره های گذشته شفاف نبودن اختیارات و نبود امکانات، کمبود اعتبارات و عدم همکاری لازم بعضی از مسئولین شهرستانها با اعضا بوده که امیدواریم در این دوره این مشکلات کمتر شود.

فریدونی ادامه داد: حمایت مسئولین در نهادها و فرمانداریها از اعضای شوراها باعث ایجاد انگیزه و دلگرمی برایشان می شود.

وی با اشاره به نقاط قوت شوراها گفت: پیگیری مسائل و مشکلات مردم، پشتیبانی از شهرداری ها وهمچنین جلوگیری ازیکه تازی شهرداری در انجام امور که این مورد باعث می شود تا اداره شهر و روستا نتیجه تفکر یک فرد نبوده و فرآیند تفکرات یک جمع مشورتی باشد.

فریدونی عنوان کرد: منبع درآمد شهرداری ها گرفتن عوارض است، این منبع در مناطق شهری تاحدودی تامین می شود اما مناطق روستایی به دلیل نامناسب بودن وضعیت اقتصادی مردم و نبود فرهنگ دادن عوارض مشکلاتی را بوجود می آورد.