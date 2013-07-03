آغاز لیگ نوجوانان جودو با حضور 23 تیم

به گزارش خبرنگار مهر، ، این دوره از مسابقات که با استقبال خوب باشگاه‌ها مواجه شده، با حضور 22 تیم در دو گروه برگزار می‌شود که تیم‌ها به صورت دوره‌ای با هم رقابت خواهند پرداخت.

هفته نخست این مسابقات روز جمعه 14 تیرماه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار می‌شود که تیم‌ها برای برگزاری سه مبارزه روی تاتامی می‌روند.

برنامه بازی‌های هفته نخست:-

دور نخست گروه يک:

* هیات جودو اردبیل - آینده سازان پارس

* میزان خراسان شمالی - امید چناران

* ملوان هرمزگان - روان کار سماتیک

* هیات جودو گیلان - حسینیه مبارکه

* هیات جودو کردستان - آموزش و پرورش ناحیه سه کرج

دور نخست گروه دوم:

* هیات جودو اندیمشک - هیات جودو چناران

* شهرداری ساوه - نیروی مقاومت

* هیات جودو خوزستان - هیات جودو اسلامشهر

* فارساز اراک - هیات جودو البرز

* هیات جودو گلستان - هیات جودو آذربایجان شرقی

دور دوم گروه اول:

* میزان خراسان شمالی - آینده سازان پارس

* ملوان هرمزگان - هیات جودو اردبیل

* هیات جودو قزوین - روان کار سماتیک

* هیات جودو کردستان - حسینیه مبارکه

* هیات جودو گیلان - امید چناران

دور دوم گروه دوم:

* هیات جودو اندیمشک - هیات جودو زنجان

* هیات جودو خوزستان - هیات جودوچناران

* هیات جودوگلستان - هیات جودو اسلامشهر

* فراساز اراک - نیروی مقاومت

* هیات جودو آذربایجان شرقی - هیات جودو البرز

دور سوم گروه يک:

* ملوان هرمزگان - آینده سازان پارس

* هیات جودو گیلان - میزان خراسان شمالی

* هیات جودو قزوین - هیات جودو اردبیل

*هیات جودو کردستان - امید چناران

* آموزش و پرورش ناحیه 3 - روان کار سماتیک

دور سوم گروه دوم:

* شهرداری ساوه - هیات جودو زنجان

* هیات جودو خوزستان - هیات جودو اندیمشک

* هیات جودو گلستان - هیات جودو چناران

* هیات جودو آذربایجان شرقی - نیروی مقاومت

* هیات جودو البرز - هیات جودو اسلامشهر

