خسارت 200 میلیارد ریالی به باغات کشاورزی جلفا در اثر تگرگ

به گزارش خبرنگار مهر، مختار سیفی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بارش شدید تگرگ که در طول چندین سال گذشته بی سابقه بوده سبب وارد آمدن 200 میلیارد ریال خسارت به باغات این شهرستان در مساحت 600 هکتاری شده است.

وی ادامه داد: در جریان این بارش ها محصول اصلی این شهرستان یعنی زردآلو دچار خسارت های شدیدی شده و همچنین خسارت 70 تا 100 درصدی به اکثر این باغات وارد شده است.

سیفی با بیان اینکه برای مقابله با این بلاها نیازمند نصب دستگاه های ضد تگرگ در باغات این شهرستان هستیم، گفت : بارش شدید تگرگ و جاری شدن سیل خسارات متعددی به باغات پر از میوه دشت گردیان این شهرستان وارد و جهت جلوگیری از تکرار آن، تهیه و نصب دستگاه های ضد تگرگ در باغات منطقه ضروری است.

وی ادامه داد: از هر هکتتار از هزار و 415 هکتار باغ میوه موجود در جلفا، 15 تن میوه برداشت می شود که این مقدار بیش از نیاز داخلی بوده و به بازارهای خارجی نیز صادر می شود.

فرماندار شهرستان جلفا افزود: میوه هایی از جمله زردآلو، آلبالو و انگور حاصل آمده از باغات این دشت علاوه بر تامین نیاز داخل، به کشورهای ارمنستان، آذربایجان، اوکراین و روسیه نیز صادر می شود.