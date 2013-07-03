نيروي انتظامي به دنبال خدمت بي منت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدي معصوم بيگي صبح چهارشنبه در صبحگاه مشترك نيروهاي انتظامي استان همدان، عنوان كرد: رويكرد نيروي انتظامي در استان همدان برنامه محوري است.

تدوين اولويت هاي انتظامي استان همدان 17 مورد است

وي با اشاره به اينكه اولويت هاي انتظامي استان همدان در 17 مورد تدوين شده است، گفت: چگونگي تحقق اين اولويت ها نيز به نهادهاي ذي ربط ابلاغ شده است.

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان با اشاره به پي گيري اولويت هاي انتظامي استان همدان اذعان داشت: آمارها نشان مي دهد كه همدان يكي از استان هاي امن كشور است.

معصوم بيگي كه اين موفقيت را نشان دهنده دينداري و فرهنگ بلاي مردم استان همدان برمي شمرد، بيان داشت: از مردم تشكر مي كنم كه در طول ساليان متوالي با خادمان خود در نيروي انتظامي همكاري لازم را داشته اند.

نيروي انتظامي از درون مردم و براي مردم است

وي اذعان داشت: نيروي انتظامي از درون مردم و براي مردم است.

فرمانده نيروي انتظامي استان همدان با تاكيد براينكه تلاش براي بصيرت افزايي در بين اعضاء نيروي انتظامي نيز انجام شده است، گفت: انتخابات 24 خرداد با حداكثر امنيت در استان همدان برگزار شد.

معصوم بیگي با اشاره به اينكه هيچ موردي از بي انظباطي در انتخابات گزارش نشده است، در پايان گفت: از شوراي تامين استان همدان براي همراهي مناسب با استان همدان در خصوص برگزاري انتخابات با نيروي انتظامي تشكر مي كنم.