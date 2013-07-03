۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۰۳

چراغی پور:

18 هزار نفر عضو ثابت کانون های فر هنگی هنری مساجد استان ایلام هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای مساجد استان ایلام گفت: 18 هزار نفر عضو ثابت کانون های فر هنگی هنری مساجد استان ایلام هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی چراغی‌پور صبح چهارشنبه در حاشیه  افتتاح کانون فرهنگی هنری شهید جامخانه در مسجد جامع شهر موسیان گفت: خوشبختانه امسال برنامه های متنوع فرهنگی   در کانونفرهنگی مناطق مختلف استان اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در استان ایلام 220 کانون فرهنگی هنری فعالیت می کنند که 75درصد این کانون ها در مناطق روستایی ومابقی هم در شهر های استان هستند.

چراغی پور بیان داشت بیشترین کانون فرهنگی در استان ایلام در شهرستان دهلران است و تعداد 37کانون فرهنگی هنری در شهرستان دهلران وجود دارد که از این تعداد 13کانون در بخش موسیان هستند.

وی گفت: 18هزارنفر عضو ثابت کانون های فرهنگی هنری مساجد استان ایلام هستند و پبش بینی می شود در کلاس های طرح آسمانی ها 9هزار نفر در استان ایلام  شرکت کنند.

این مسئول اظهار داشت: کانونهای مسا جد در زمینه کلاسهای  ویژه فرهنگی هنری-قرآنی –مذهبی و معارف اسلامی ورزشی همزمان با سراسر استان از اول تیرماه آغاز شده و تا 17 شهریوربه پایان خواهند رسید .

مسئول دبیرخانه کانونهای مساجداستان ایلام تصریح کرد: بیش از چهار هزار جلد کتاب و 100 ملیون ریال برای کانون فرهنگی هنری شهید جامخانه  مسجد جامع شهر موسیان اختصاص یافته است.

