جعفر گودرزی مدیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان از رایزنی های انجام شده توسط بنیاد سینمایی فارابی با شهردار اصفهان برای برگزاری این دوره از جشنواره در این شهر خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: بنیاد سینمایی فارابی از سه سال پیش تا کنون، تفاهمنامه‌ای 5 ساله با شهرداری اصفهان بسته و طی این تفاهنامه شهردار اصفهان موظف است جشنواره فیلم کودک را در اصفهان برگزار کند.

وی در ادامه افزود: اما مسئله این است که شهرداری این شهر نسبت به مفاد این تفاهمنامه که بیشتر شامل مسائل مالی است، عمل نکرده است.

گودرزی با تاکید بر اینکه دنیا جشنواره فیلم کودک ایران را با اصفهان می‌شناسد، توضیح داد: متاسفانه رایزنی‌های انجام شده با شهرداری این شهر از سوی بنیاد سینمایی فارابی به نتیجه نرسیده و هنوز مشخص نیست که بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک در کدام شهر برگزار می شود.

این مدیر اجرایی همچنین متذکر شد: اگر با اصفهان به نتیجه نرسیم قطعا در شهر دیگری جشنواره کودک را برگزار خواهیم کرد اما امیدوارم مذاکره با شهردار اصفهان به نتیجه برسد و این دوره از جشنواره را در این شهر برگزار کنیم.

گودرزی در ادامه با اشاره به روند مقدمات برگزاری این جشنواره گفت: هیات انتخاب در بخش بین الملل جشنواره فیلم کودک از امروز کار خود را شروع کرده‌اند و قرار است ظرف یک هفته آینده انتخاب فیلم‌ها در این بخش به نتیجه برسد.

مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در ادامه با اشاره به آثار ارسال شده به بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی گفت: استقبال خوبی از بخش مسابقه فیلمنامه‌نویسی به دبیری وحید نیکخواه‌آزاد شده است. از همین رو از همه فیلمنامه‌نویسانی که دغدغه سینمای کودک دارند دعوت می شود در این بخش از مسابقه جشنواره کودک حضور پیدا کنند.

وی در پاسخ به این که بنیاد سینمایی فارابی در حوزه سینمای کودک اثر قابل توجهی به جشنواره عرضه می‌کند؟ توضیح داد: از نیمه دوم سال به دلیل مشکلات مالی در حوزه تولید فیلم‌های کودک هیچ فیلمی ساخته نشده و تنها 5 فیلم کودک از تولیدات سال گذشته داریم که هنوز ارائه نشده است. اما آنچه مسلم است بخش مسابقه فیلم‌های کودک باید پررونق باشد به همین دلیل در تلاش هستیم برای این دوره از جشنواره فیلم کودک حتما آثاری را تولید کنیم.

جعفر گودرزی مدیر اجرایی بیست و هفتمین جشنواره در پایان با اشاره به افتتاح این دوره از جشنواره فیلم کودک گفت: این دوره از جشنواره فیلم فجر در 15 مهرماه افتتاح می شود و نخستین نمایش فیلم در این جشنواره یک روز بعد یعنی 16 مهرماه همزمان با روز جهانی کودک روی پرده خواهد رفت.

جشنواره فیلم کودک و نوجوان 15 دوره در شهر اصفهان، 6 دوره در شهر تهران، 4 دوره در شهر همدان و یک دوره در شهر کرمان برگزار شده است.