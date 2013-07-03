حرکت امام و شهدا مرزهای جغرافیایی را در نوردید/دشمنان به دنبال ایجاد بحران در محور مقاومت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهرودی در یادواره 19 شهید روستای کلامو شاهرود که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان شهرستان و استان سمنان و خانواده معظم شهدا در حسینیه روستای کلاموی بسطام برگزار شد، در سخنانی با اشاره به آیه 169 سوره آل عمران اظهار کرد: خداوند در این آیه قرآن تاکید می‏ فرماید که آنان که در راه خدا کشته می‏ شوند را مرده مپندارید، بلکه زنده ‏اند و نزد خدای خود روزی می‏ خورند.

وی افزود: به استناد این آیه قرآن شهدا اکنون ناظر و شاهد بر اعمال ما در همه حال هستند و نظاره می‏ کنند که ما در جهت پیشبرد اهداف آنان چه کاری انجام می‏ دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان خاطرنشان کرد: برپایی بزرگداشت شهدا هم تجلیل یاد و نام و عملکرد آنان است و هم تلنگری به ما که آیا در جهت اهداف آنان که حفظ نظام، اسلام، کشور و ولایت فقیه است گام بر می‏ داریم یا خیر.

حسینی شاهرودی تصریح کرد: حرکت امام و شهدا مرزهای جغرافیایی ما را درنوردید و امروز در جای جای دنیا و جهان اسلام فرهنگ شهادت پیشرو است.

وی با بیان اینکه فرهنگ شهادت در آخرالزمان گره گشاست بیان کرد: فرهنگ شهادت در آخرالزمان عامل اصلی در آگاهی و روشنگری آحاد بشر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به درگیری‏ های سوریه اظهار کرد: در سوریه دشمنان در تلاش هستند تا محور مقاومت را دچار بحران و خلل نمایند و در این راه تمام تلاش خود را بکار گرفته‏ اند اما به فضل الهی تاکنون نتوانسته و نخواهند توانست کاری از پیش ببرند.

حسینی شاهرودی با تشریح فتنه وهابیت و سلفی‏ ها در منطقه تاکید کرد: اتفاقاتی که در مصر و سوریه و کشورهای دیگر منطقه می افتد در جهت ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی است و باید همگان متوجه این موضوع باشند و با موضوع ‏گیری درست دشمنان را رسوا کنند.

وی افزود: دشمنان جهان اسلام که وهابیت و سلفی‏ های دست نشانده استکبار جهانی هستند در تلاش هستند تا در منطقه آتش جنگ و خون ریزی راه بیاندازند و تمام تلاش خود را نیز بکار گرفته اند و اینجا نیاز به هوشیاری و بصیرت خواص و عوام برای مقابله با آنان است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات 24 خرداد هدایت‏ های داعیانه رهبرفرزانه انقلاب را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: رهبر انقلاب با یک مدیریت صحیح انتخابات را هدایت کرد و دشمنان داخلی و خارجی را مات و مبهوت عملکرد خود و ملت بزرگ ایران اسلامی کرد.

حسینی شاهرود افزود: ملت ما به قطع حماسه سیاسی را تحقق بخشیدند و حال منتظرند تا دولت آینده حماسه اقتصادی را مانند حماسه سیاسی با قدرت و برنامه‏ ریزی محقق کند.

امام جمعه سنندج در خاتمه خاطرنشان کرد: ملت ما با تاسی از امام و شهدا و رهبری های امام خامنه‏ ای با سرعت به سمت قله‏ های پیشرفت و ترقی حرکت می ‏کنند و مسئولان باید با تدبیر و عدالت این حرکت را درست مدیریت و به سرمنزل مقصود هدایت کنند.