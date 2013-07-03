صدور 84 گواهی تائید استاندارد آسانسور در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، منصور جلایر صبح چهارشنبه در جریان بازدید از شرکت بازرسی تائید صلاحیت شده برای بازرسی آسانسورها با اعلام اینکه بازرسی و نظارت بر عملکرد آسانسورهاي برقي و هيدروليكي جزو وظایف این نهاد است، افزود: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون 84 گواهي تائيديه ايمني و عملكرد آسانسورها در سطح استان صادر و سامانه الكترونيكي ثبت نام متقاضيان بازرسی آسانسور نیز راه اندازی شده است.

وی با اشاره به تخلفات احتمالي شركت هاي نصاب و بازرسي نسبت به استاندارد بودن تجهیزات بکار رفته، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد، همه آسانسورهاي نصب شده در كشور مشمول مقررات استانداردهاي اجباري بوده و اين موضوع به همه شهرداري هاي استان نيز برای رعايت موضوع در صدور پروانه پايان كار ساختمان ها ابلاغ شده که باید نسبت به اجرای دقیق و کامل آن اقدامات لازم انجام شود.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در حال حاضر 7 شركت بازرسي تائيد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد ايران در زمينه بازرسي عملكرد آسانسور هاي نصب شده در ساختمان ها در سطح استان فعال بوده که امیدواریم با فرهنگ سازی حساسیت عموم را نسبت به استاندارد بودن آسانسورها افزایش و شهرداری ها نیز به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

جلایر در ادامه از انجام 471 مورد بازرسی فنی از فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و با بیان اینکه از این تعداد 363 مورد از واحدهاي توليدي، 83 مورد از واحدهاي خدماتي، 20 مورد از تاسيسات گاز پركني و 5 مورد از آزمايشگاه هاي همكار بودند، ادامه داد: همچنين 633 مورد نمونه برداري از واحدهاي توليدي و مراكز توزيع و عرضه در قالب طرح طاها انجام شده است.

وی با اشاره به نمونه برداری از یک هزار و 106 کالای صادراتی و وارداتی از مرزها و گمرکات رسمی فعال استان از ابتدای سالجاری تاکنون، عنوان کرد: در راستاي كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب و حفظ بازارهاي جهاني طی این مدت 251 گواهينامه انطباق صادراتي و به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي یک هزار و 437 گواهی انطباق وارداتی صادر شده است.

مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه عمده كالاهاي صادراتي شامل كشمش، خرما، پسته، برگه زردآلو پس از آزمون و تطبيق با استانداردهاي ملي به كشورهاي عراق، تركيه، آلمان، مجارستان، بلغارستان و ارمنستان صادر شده، یادآور شد: عمده كالاهاي وارداتي نيز شامل انواع لوازم برقي خانگي و صنعتي، لوازم يدكي خودرو، انواع مواد شيميايي، انواع فولاد و ... از كشورهاي تركيه، چين، آلمان، ايتاليا، روسيه، بلغارستان وارد کشور شده است.