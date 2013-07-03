100 كارشناس بهداشت به مساجد مشهد اعزام شدند/ تجلیل از فعالان مساجد طراز اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور مسجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: دهه آخر ماه شعبان دهه تکریم ونکوداشت مساجد نامگذاری شده است و هدف آماده سازي مساجد استان براي ورود به ماه رمضان است.

وی بیان كرد: گروه بهداشت استان از بهداشت آشپزخانه و سرویس های بهداشتی مساجد بازدید می کنند و شهرداری مشهد نیز بسته های آموزشی و بهداشتی ویژه این ماه را به شهروندان ارائه می کند.

حجت الاسلام رحمتی با اشاره به اینکه مساجدی در شهر مشهد به صورت نمادین غبارروبی می شوند افزود: مسجد امام صادق به یادبود حضرت آیت الله زنجانی و مسجد دانشگاه بیمارستان قائم با حضور مردم و مسئولین غبار روبی می شوند.

وی یاد آور شد: در دهه نکوداشت مساجد همایش ائمه جماعات مساجد به منظور آمادگی این روحانیون برای حضور در مراسم های ویژه رمضان در حسینیه امام رضا توسط مرکز امور رسیدگی به مساجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام رحمتی با بيان اينكه در دهه نکوداشت مساجد تمامی مساجد استان غبارروبی می شوند افزود: فرش های مساجد استان و نمازخانه های ادارات توسط مسئولان مساجد شسته مي شود.

وي گفت: تجلیل از فعالان مساجد طراز اسلامی نیز در این دهه انجام می شود و ستادهای فرهنگی در شهرستانهای استان و شهر مشهد تشكيل مي شود.