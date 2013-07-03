دانش آموزان مدارس معارف اسلامی موفقیت های بالایی در آزمونهای سراسری کسب کردند

حجت الاسلام رحمت الله اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزش معارف اسلامی، اذعان داشت: درآغاز هر سال تحصیلی پذیرش دانش آموز در مدارس معارف اسلامی استان چهارمحال وبختیاری انجام می شود.



وی در ادامه گفت: ازدانش آموزان داوطلب برای تحصیل در مدارس معارف اسلامی یک آزمون گرفته می شود و داوطلبان با کسب نمره حدنصاب و با پذیرش در مصاحبه می توانند در مدارس معارف اسلامی استان به تحصیل بپردازند.



رئیس کل سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری افزود: در مدارس معارف اسلامی درس های تخصصی معارف اسلامی به دانش آموزان تدریس می شود.



وی بیان کرد: در مدارس معارف اسلامی متون تخصصی آشنایی با ادبیات عرب، اخلاق اسلامی، منطق و فلسفه تدریس می شود.



حجت الاسلام رحمت الله اروجی گفت: طبق آمارهای سال های گذشته باتوجه به بالا بودن سطح دانش آموزان معارف اسلامی، قبولی آنان در آزمون ورودی دانشگاه بسیار بالا بوده است.