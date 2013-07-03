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۱۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۶

درچهارمحال و بختیاری/

دانش آموزان مدارس معارف اسلامی موفقیت های بالایی در آزمونهای سراسری کسب کردند

دانش آموزان مدارس معارف اسلامی موفقیت های بالایی در آزمونهای سراسری کسب کردند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: دانش آموزان مدارس معارف اسلامی استان چهارمحال و بختیاری موفقیتهای بالایی در آزمونهای سراسری کسب کردند.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت آموزش معارف اسلامی، اذعان داشت: درآغاز هر سال تحصیلی پذیرش دانش آموز در مدارس معارف اسلامی استان چهارمحال وبختیاری انجام می شود.

وی در ادامه گفت: ازدانش آموزان داوطلب برای تحصیل در مدارس معارف اسلامی یک آزمون گرفته می شود و داوطلبان با کسب نمره حدنصاب و با پذیرش در مصاحبه می توانند در مدارس معارف اسلامی استان به تحصیل بپردازند.

رئیس کل سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال وبختیاری افزود: در مدارس معارف اسلامی درس های تخصصی معارف اسلامی به دانش آموزان تدریس می شود.

وی بیان کرد: در مدارس معارف اسلامی متون تخصصی آشنایی با ادبیات عرب، اخلاق اسلامی، منطق و فلسفه تدریس می شود.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی گفت: طبق آمارهای سال های گذشته باتوجه به بالا بودن سطح دانش آموزان معارف اسلامی، قبولی آنان در آزمون ورودی دانشگاه بسیار بالا بوده است.

کد مطلب 2089130

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