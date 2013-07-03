دفتر امور ایثارگران در ساختمان صلح جمعیت هلال احمر خراسان رضوی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول دفتر امور ایثارگران جمعیت خراسان رضوی از راه اندازی دفتر امور ایثارگران جمعیت هلال احمر استان در ساختمان صلح خبر داد.

علی شجاعی حصاری گفت: همزمان با ایام شعبانیه، این دفتر در ساختمان صلح راه اندازی و آماده ارائه خدمت به خانواده ایثارگران است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از توجه جمعیت هلال احمر استان مکانی برای امور ایثارگران اختصاص داده است، گفت: این دفتر علاوه بر پیگیری کار ایثارگران، در زمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین پیگیری مطالبات ایثارگران و رفع مشکلات اداری آنها فعالیت خواهد نمود.

شایان ذکر است جمعیت هلال احمر خراسان رضوی 33 امدادگر شهید دوران دفاع مقدس را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است. در این جمعیت 25 جانباز و فرزند شهید و 25 نفر از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس مشغول خدمت هستند.

تجلیل از ایثارگران شاغل در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی

مراسم تجلیل از ایثارگران شاغل در جمعیت هلال احمر خراسان رضوی (جانبازان و فرزندان شاهد) در ساختمان صلح برگزار و به رسم یادبود لوح تقدیر و هدایایی به این عزیزان تقدیم شد.

در این مراسم علی شجاعی حصاری مسئول امور ایثارگران جمعیت خراسان رضوی ضمن تشکر از برگزاری این جلسه گفت: از اینکه جمعیت هلال احمر مکانی مستقل برای فعالیت امور ایثارگران فراهم کرده، تقدیر می کنیم و امیدواریم خانواده ایثارگران جمعیت هلال احمر در راه خدمت و سازندگی قدم های خوبی بردارند.

حجت الاسلام اسد اسدی مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان نیز طی سخنانی گفت: ایثارگران سندهای پر افتخار پیروزی انقلاب اسلامی و دوران 8 سال دفاع مقدس هستند و هر یک از شما به عنوان جانباز، رزمنده، اسیر و سندهای زنده و فرا روی جامعه جوان کشور محسوب می شوید.

وی با اشاره اینکه جایگاه و تفکر ایثارگر و شهادت یکی از مهم ترین الزامات کار در جمعیت هلال احمر است، تصریح کرد: اگر جوانان، امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر پای خاطرات تلخ و شیرین شما بنشینند و درک کنند که شما چگونه جمعیت هلال احمر را در دوران جنگ زنده نگه داشته اید به طور یقین فریب خدمت و انگیزه داوطلبانه آنها با اتکا به نیروی معنوی ایثارگران چند برابر خواهد شد.

حجت الاسلام اسدی برخورداری جوانان کشور از روحیات دوران جنگ ضروری عنوان کرد و گفت: با فعال سازی تفکر ایثارگری و روحیه بسیجی می توان روحیه کار داوطلبی را ارتقا بخشید و و ظیفه امروز ما در عرصه های مختلف ایجاد آرامش، امنیت و خدمت به مردم است.