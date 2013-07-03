اعزام بیش از 6 هزار مبلغ ویژه ماه رمضان از قم به سراسر کشور

حجت الاسلام سید غلامعباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک فرارسیدن ماه نزول قرآن بیان کرد: ماه رمضان ماه عبادت و بندگی خدای تبارک و نزول رحمت و خودسازی است.



وی افزود: میزبان این ضیافت الهی خداست بنابراین مسجد و تکایا جهت برگزاری این مراسم مذهبی برنامه ریزی و آماده سازی می شوند تا محافل و مجالس معنوی در ایام ماه رمضان با برنامه های مذهبی و تبلیغی جهت دهی شوند.



مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات استان قم تصریح کرد: اقامه نماز و تاکید بر نماز اول وقت، توجه به دعا و مناجات و زیارات، تشکیل کلاس های قرآن و تفسیر و احکام، رون خوانی و روخوانی قرآن، تبلیغ چهره به چهره و پرسش و پاسخ، آماده سازی مردم برای برگزاری جشن میلاد امام حسن(ع) و آمادگی برای لیالی قدر از برنامه های کاری مبلغان است.



موسوی اظهار داشت: ویژه اجرای برنامه های تبلیغی 2 کتاب با عنوان ره توشه راهیان و دقایقی با قرآن با محتوای تبلیغی به مبلغین ماه رمضان ارائه می شود.



وی افزود: ثبت نام طلاب طرح تبلیغی ماه رمضان از روز ششم تیر آغاز شده و با مبلغین با مراجعه با سامانه اینترنتی سمتا ثبت نام خود را انجام دهند.



مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات استان قم در ادامه گفت: جهت توجیه مبلغین برای حضور در طرح تبلیغی ماه مبارک رمضان، روز پنج شنبه سیزدهم تیرماه گردهمایی مبلغان ماه رمضان در مدرسه فیضیه با حضور مبلغین کشوری و شخصیت های حوزوی برگزار می شود.



موسوی تاکید کرد: گردهمایی مذکور جهت ارائه نکات و مسائل اخلاقی و سیره تبلیغی و شیوه ها و رهنمودهای اساتید و کارشناسان برتر تبلیغ به دیگر مبلغین برگزار می شود.

وی بیان کرد: برنامه های تبلیغی و علی الخصوص برنامه ماه رمضان در راستای تحقق بخشیدن به منویات رهبری جهت اجرای حماسه سیاسی و اقتصادی و افزایش آگاهی مردم از دین و مسائل سیاسی روز و احکام دینی شکل می گیرد.



مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات استان قم تاکید کرد: ویژه ماه مبارک رمضان بیش از 6 هزار مبلغ از سوی دفتر تبلیغات به سراسر کشور اعزام می شود.