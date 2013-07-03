6 کرجی در آبهای مازندران غرق شدند/ اعلام اسامی فوت شدگان

مهین تفضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: این افراد در آبهای سواحل شهرستان نور غرق شدند از کرج به مازندران آمده بودند.

وی با اعلام اینکه اجساد 3 نفر از 6 نفر فوت شده هنوز پیدا نشده است، گفت: 4 نفر از غرق شدگان نیز توسط نیروهای اورژانس نجات یافته و به بیمارستان منتقل شده اند.

تفضلی در ارتباط با وضعیت 4 دانش آموز نجات یافته از غرق شدگی، افزود: یک نفر آنها در بخش آی سی یو، دو نفر در سی سی یو، و یک نفر در بخش داخلی بستری است.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس مازندران با تاکید بر ادامه جستجو برای یافتن اجساد سه نفر دیگر از غرق شدگان، تصریح کرد: این افراد بین 16 تا 18 ساله بوده اند.

وی با عنوان این مطلب که وظیفه اورژانس در طرح امداد ساحلی، پشتیبانی است، افزود: نیروهای اورژانس در کمپ های ساحلی مستقر و آماده هستند.

تفضلی اظهارداشت: اورژانس هیچ مسئولیتی در بحث غریق نجات ندارد و می بایست برای جلوگیری از بروز چنین حوادث ناگوار و تلخی، نسبت به گسترش مناطق سالم سازی و افزایش نیروهای غریق نجات در سواحل شمالی کشور و همچنین آموزش مسافران، تدابیر بیشتری اتخاذ کرد.

وی همچنین اسامی 6 نفر از فوت شدگان را به این ترتیب اعلام کرد: میلاد شیرزاد، رحیم زمانی، حسن و حسین رنجبرآزاد، رضا پاشایی و محمد قربانی.

تفضلی افزود: متاسفانه دو نفر از فوت شدگان برادر بودند.