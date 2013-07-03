برداشت طالبی درسطح مزارع شهرستان دره شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی غلامی صبح چهارشنبه در بازدید از مزارع طالبی شهرستان دره شهر گفت: برداشت طالبی در سطح مزارع شهرستان دره شهر آغاز شده است.

وی افزود: در سال زراعی جاری 300 هکتار از ارضی این منطقه به کشت طالبی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: سالیانه حدود هفت هزار و 500 تن طالبی از سطح زیر کشت مزارع این شهرستان برداشت می شود.

این مسئول اظهار داشت: ارزش ریالی این محصول در سال زراعی امسال 52 میلیارد ریال برآورد شده است و در هرهکتار حدود 20 تا 25 تن محصول طالبی برداشت می شود .

غلامی اضافه کرد: خاک حاصلخیز، شرایط آب وهوایی مناسب و تجربه کشاورزان دره شهری باعث با کیفیت بودن طالبی دره شهر در سطح کشور شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر تصریح کرد: این محصول به استان های هم جوار و مرکز و کشور عراق صادر می شود.