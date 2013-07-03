دو طرح شبکه توزیع برق در شهرکهای صنعتی خراسان رضوي به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي از پایان مراحل اجرای 2 طرح شبکه داخلی برق در شهرکهای صنعتی تربت حيدريه 2 و توسعه تربت جام خبر داد.

علي سليماني گفت : برای اجرای این طرح ها در مجموع بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوي هزینه شده است.

وی افزود: طرح شبکه 20 کیلو ولت شهرک صنعتی تربت حيدريه 2 به طول 7 کیلومتر و با صرف اعتبار 4 هزار و پانصد میلیون ریال ، طرح شبکه 20 كيلو ولت شهرک صنعتی توسعه تربت جام به طول 8 کیلومتر و با صرف 5 هزار و پانصد ميليون ریال انجام شده است.

سليماني افزود: با اجرای این طرحها بستر مناسبی برای بهره مندی واحدهای صنعتی متقاضی استقرار در این شهرکها از انرژی برق بوجود می آید.

برگزاری تورهاي صنعتي با رويكرد توسعه و بهره‌وري تولید برای صنعتگران خراسان رضوی

معاون صنايع كوچك شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي اظهار داشت: به منظور هم افزايي واحدهاي تولیدی از خدمات علمي، فني و آزمايشگاهي يكديگر و توسعه و بهره وری صنعتگران این استان برگزاري تورهاي صنعتي، در سال جاری مورد توجه قرار دارد.

مسعود مهديزاده گفت: در نظر داريم كه در برگزاري تورهاي صنعتي فقط به آشنايي واحدهاي صنعتي با روند فعاليتهاي يكديگر پرداخته نشود بلكه بيشتر به تبادل تجربيات واحدهاي صنعتي موفق و ايجاد انگيزه در آنها در توسعه توليد و خدمات با رويكرد بهره وري توجه ويژه اي گردد.

وي اظهار داشت: به واحد صنعتي اي كه نسبت به قبل از يك دوره زماني مشخص شده به شرايط مطلوبي در زمينه بهره گيري از فناوري، بهره وري ، ارتقاء كيفيت ، فروش و بازار، نوآوري و كارآفريني دست پيدا كرده و موقعيت خود را بهبود بخشيده است ، موفق اطلاق مي گردد.

مهديزاده بیان کرد: علاوه بر بازديدهاي داخلي، شركت شهركهاي صنعتي خراسان رضوي پذيراي تورهاي صنعتي بازديد كننده از خارج از استان نيز مي باشد. همچنين جهت بهره گيري از تجربيات واحدهاي صنعتي فعال در ساير استان نيز برنامه هايي را ترتيب مي دهد.