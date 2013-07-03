هزینه سفر بازنشستگان مس به 7 میلیون ریال افزایش پیدا کرد

ابراهیم جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه سفر به بازنشستگان با دستور مدیر عامل صندوق بازنشستگی شرکت مس پرداخت می شود.

مدیر امور بازنشستگان موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: درسال گذشته هزینه سفر شش میلیون ریال بود که با موافقت هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به هفت میلیون ریال افزایش یافته است.

وی یادآور شد: پرداخت هزینه سفر به بازنشستگان صندوق بازنشستگی از سال 89 آغاز شده و سالی یک بار به بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی مس تعلق می گیرد.

مدیر امور بازنشستگان صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران تصریح کرد: هزینه سفر سال 92 همراه با مستمری تیرماه به حساب بازنشستگان واریز می شود.