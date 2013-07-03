به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم علی مرادخانی مدیر موزه موسیقی ضمن ابزار خرسندی از افتتاح آمفی تئاتر رو باز موزه موسیقی گفت: امیدوارم با این کار کوچکی که انجام دادیم توانسته باشیم رضایت چنین جمع هنرمندی را فراهم کنیم ضمن این که تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم که در آینده از این مجموعه موسیقایی استفاده بهتری شود.

وی ادامه داد: موزه موسیقی شامل مجموعه های متعددی است که به زودی کار استودیوی این مجموعه نیز آغاز می شود. البته برنامه های دیگری از جمله افتتاح تالار کوچک این مجموعه برای برگزاری مستر کلاس‌های اساتید صاحب‌نام موسیقی نیز در دستور کار ما قرار دارد که به زودی این امر نیز محقق می شود و البته امیدوارم بضاعت این مجموعه پاسخگوی فعالیت‌های ارزشمند اهالی هنر در عرصه موسیقی باشد.

مرادخانی با اشاره به مراسم رونمایی کتاب "شرح بی نهایت" فرهاد فخر الدینی خاطرنشان کرد: این کوچک‌ترین کاری بود که موزه موسیقی می توانست در مقابل تمام تلاش های فرهاد فخرالدینی در عرصه موسیقی داشته باشد و من بسیار امیدوارم که روزی بتوانیم جلد دوم این کتاب که "ردیف‌شناسی موسیقی ایرانی" نام دارد هم در این مکان رونمایی شود و ما بعد از آن بتوانیم در خدمت استاد فخرالدینی برای برگزاری یک مستر کلاس در این زمینه باشیم.

مدیر موزه موسیقی تصریح کرد: روابط بین ما و اهالی موسیقی یک روابط خانوادگی و برادری است بنابراین هر کاری در اینجا انجام می دهید برای خود کرده‌اید و ما در این زمینه فقط وسیله‌ای برای پیشبرد اهداف والای اهالی موسیقی ایرانی هستیم.

فخرالدینی در این 50 سال غیر از موسیقی کار دیگری نکرد

علی هاشمی، پژوهشگر و از دوستان نزدیک فرهاد فخرالدینی هم در این مراسم با قدردانی از تلاش های فخرالدینی در عرصه موسیقی گفت: از 10 سال پیش آرزو داشتم که یک برنامه این چنینی با عنوان "مروری بر آثار فرهاد فخرالدینی در 50 سال اخیر" برگزار شود. حتی این موضوع را نیز مکررا با وی درمیان می گذاشتم اما او در کمال فروتنی حاضر به انجام چنین کاری نبود و امروز بسیار خوشحالم که شاهد تحقق قدردانی هنرمندان موسیقی از بخش کوچکی از فعالیت‌های این استاد موسیقی ایرانی هستم.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم مروری بر فعالیت‌های 50 ساله فخرالدینی در عرصه موسیقی داشته باشیم خواهیم دید که وی در این 50 سال به غیر از موسیقی و آهنگسازی و پژوهش در عرصه موسیقی کار دیگری نکرد و این یکی از بارزترین صفات کاری وی در عرصه هنر است که مقام او را در موسیقی ایرانی والا و ارزشمند جلوه داده است. او به درستی هنرمندی کم‌نظیر در عرصه موسیقی ملی و ایرانی است.

هاشمی با اشاره به محتوای کتاب "شرح بی نهایت" که برگرفته از خاطرات فرهاد فخرالدینی و همسرش آزرم فخرالدینی است، خاطر نشان کرد: فرهاد فخرالدینی دارای همسری ارزشمند و فهیم بود که در زندگی مشترکی که با فخرالدینی داشت تمام تلاش خود را انجام داد که برایش همسری مهربان و فداکار باشد ضمن اینکه نباید از تلاش های زیاد او در عرصه موسیقی به راحتی چشم‌پوشی کرد چراکه در زمان حضورش در رادیو تلاش های زیادی برای اعتلای موسیقی کرد.

بهشتی که فخرالدینی پیامبر آن است

حسین علیزاده هم که دراین مراسم حضور پیدا کرده بود، در تجلیل از مقام هنری استاد فخرالدینی گفت: از آنجایی که من همواره عاشق استادانم هستم باید بگویم زمانی که در هنرستان موسیقی مشغول به تحصیل بودم گویی در بهشتی حضور داشتم که تمام زندگی ما هنرجویان بود. ما در این مکان از محضر استادانی چون فرهاد فخرالدینی بهره مند می‌شدیم که برای ما بسیار ارزشمند بود.

وی ادامه داد: امشب برعکس روزها و شب های گذشته که بیشتر در سوگ از دست دادن هنرمندان بزرگ موسیقی این سرزمین بودیم، شب بسیار عزیزی است چرا که در خدمت استاد و هنرمند بزرگی چون فرهاد فخرالدینی هستیم که نزدیک به 50 سال به موسیقی این سرزمین خدمت کرد و من در هنرستان موسیقی در حوزه تئوری موسیقی چیزهای بسیار فراوانی آموختم و البته امیدوارم شاگرد خوبی برای وی بوده باشم. وی همیشه الگوی بزرگی برای من در عرصه موسیقی بوده و هست. من با فرهاد فخرالدینی جدای از رابطه شاگرد و استادی با هم رفاقت کردیم. بعد از پیروزی انقلاب در شرایطی که بسیاری از هنرمندان احساس تنهایی می کردند اما من در کنار بزرگانی چون فخرالدینی احساس تنهایی نکردم. او براین باور بود هنرمندان فارغ از مسائل اداری باید به رسالت اصلی خود در موسیقی پایبند باشند و به آن ادامه بدهند.

علیزاده خاطرنشان کرد: به نظر من مقام هنری فرهاد فخرالدینی مقامی بی نظیر در عرصه موسیقی است و در زمانی که از واژه استاد استفاده های فراوانی می شود، او به معنا و مفهوم واقعی کلمه یک استاد واقعی است که تربیت‌کننده تعداد زیادی از شاگردان است که هرکدام تاثیر زیادی در عرصه موسیقی داشتند.

این نوازنده تصریح کرد: خوشحالم که بگویم مراسم امشب را می توان به بهشتی تعبیر کرد که پیامبر آن فرهاد فخرالدینی است. او هنرمندی است که همه به او مدیون هستند چرا که در این 50 سال دغدغه‌ای جز موسیقی نداشته و ندارد. خانه فخرالدینی همیشه خانه امید من بود و من همیشه در مواقع تنهایی به او پناه می بردم.

وی تاکید کرد: امیدوارم هیچوقت در شرایطی نباشیم که با هم نیز احساس تنهایی کنیم چرا که همه ما همدیگر را دوست داریم ولی در بعضی موارد شرایط طوری بوده که نتوانیم درکنار هم همیشه حضور داشته باشیم و بیشتر دیدارها اغلب در مراسم ختم هنرمندان درگذشته بوده است. در هر حال امشب برای من یک شب استثنایی است که با نام فرهاد فخرالدینی شروع شده است و این به خودی خود برای موسیقی خوش یمن خواهد بود.

یاد و خاطره آهنگ ابتدایی سریال امام علی زنده شد

صدیق تعریف، خواننده هم بعد از صحبت‌های علیزاده ضمن اجرای بخشی از قطعه ابتدایی تیتراژ سریال امام علی (ع) از ساخته های فرهاد فخرالدینی گفت: من با فرهاد فخرالدینی افتخار خواندن دو قطعه کوتاه در دو سریال امام علی و ابن سینا را داشتم که اجرای همین دو قطعه کوتاه برایم جزو افتخارات زندگی کاری ام به حساب می‌آید.

وی ادامه داد: فرهاد فخرالدینی همراه هر اثری باشد به نظر من مایه مباهات و فخر آن اثر خواهد شد چراکه وی در همه زمینه‌های هنر موسیقی شخصیت بسیار بالایی دارد که نمی توان از آن به راحتی عبور کرد. البته در این میان نمی توان از شخصیت ارزشمند همسر گرامی استاد که در زمان حیات پشتیبان و همراه همیشگی وی بوده هم به راحتی گذشت. به اعتقاد من مصداق جمله‌ای که پشت هر مرد موفقی یک همسر موفق وجود دارد در شخصیت آزرم فخرالدینی وجود داشت که امیدوارم خداوند روح آن عزیز را قرین رحمت کند.

تعریف خطاب به فخرالدینی گفت: استاد فخرالدینی دوستتان داریم و بدانید که همه شما را دوست دارند و آرزو دارند که از این پس هم آثار بیشتری را از شما بشنوند.

" شرح بی‌نهایت" فقط یک اتوبیوگرافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سریر، نوازنده و آهنگساز نیز با ابراز خرسندی از برگزاری چنین مراسمی در فضای باز موزه موسیقی خاطرنشان کرد: مراسم رونمایی، رویدادی است که همیشه از آن به عنوان یک ابزار تبلیغاتی یاد می شود اما اگر بخواهیم تامل بیشتری روی این قضیه داشته باشیم خواهیم دید که فردی که ما به خاطر او در مراسم رونمایی کتابش حضور داریم فرد شاخصی است که نزدیک به 5 دهه حضور جدی در موسیقی داشته که همین ارزش رونمایی از کتاب تالیف شده او را بیشتر می کند.

وی ادامه داد: تاریخ موسیقی ایران تاریخ خلاصه ای است و ما مطالب عمده ای در حوزه تاریخ موسیقی به دلیل اینکه حرفه موسیقی شکل مذمومی داشته، نداریم و این خلا عمده یکی از موضوعات مهمی است که باید بیشتر از اینها مورد توجه قرار می گرفت که نگرفت اما تالیف و انتشار کتاب "شرح بی نهایت" می تواند کمک بسیار بزرگی برای رفع خلاءهای موجود تاریخ موسیقی ایران باشد که بی غرض و با یک نگاه فرهنگی نوشته و منتشر شده اند و شاید این کتاب یکی از مهم‌ترین آثاری باشد که به نوعی ناطر بر 5 دهه موسیقی پر فراز و نشیب ایران بوده و من اطمینان دارم که اثر فخرالدینی صرفا یک اثر تاریخی و اتوبیوگرافی نیست بلکه بخشی از هویت موسیقی ماست که می تواند در عین حال آغازی برای ثبت تاریخ موسیقی ایران باشد.

سریر خاطرنشان کرد: ناشناخته ها در عرصه موسیقی بسیار زیاد است و ما از موسیقی ملی و ایرانی روایت محکم تاریخی نداریم از این جهت ثبت چنین کتابی در عرصه تاریخ‌نگاری و اطلاعات موسیقی ایران می تواند یکی از بهترین و مهم‌ترین گام ها در این راستا باشد.

ادای احترام متفاوت استاد محمد موسوی به زبان موسیقایی

استاد محمد موسوی نوازنده صاحب نام نی هم که در این مراسم حضور داشت که در تجلیل از مقام هنری استاد فخرالدینی قطعه موسیقایی "خسرو و شیرین بختیاری" را در مایه شوشتری برای مخاطبان اجرا کرد.

وی قبل از اجرای این تکنوازی کوتاه گفت: باعث افتخار من است که در این مراسم از من دعوت کردند و من تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که با سازم به استاد فخرالدینی ادای احترام کنم . البته دراین مدت پیش نیامد که در خدمت استاد باشم اما این قطعه را به خاطر 50 سال فعالیت این هنرمند ارزشمند موسیقی اجرا می کنم که امیدوارم مورد رضایت شما قرار گیرد.

در تماس تلفنی زنده یاد تجویدی با استاد فخر الدینی چه گذشت

علیرضا قربانی نیز در این مراسم با ذکر خاطراتی از حضور استاد فخرالدینی در ارکستر ملی گفت: یکی از بهترین دوران من در حوزه موسیقی در ارکستر ملی ایران به رهبری استاد فخرالدینی بود که قبل از حضورم در آن توسط استاد علی تجویدی به وی معرفی شدم و مدت ها در خدمت این هنرمند بودم.

وی ادامه داد: در سال‌هایی که در خدمت استاد تجویدی بودم، این هنرمند در ملاقاتی از من پرسید که آیا علاقه مند با همکاری ارکستر ملی هستم؟ که من در همان جا به دلیل آشنایی رویاگونه‌ای که با استاد فخرالدینی و آثارشان داشتم و این حضور را مایه مباهات خود می دانستم پذیرفتم که در این مجموعه حضور داشته باشم. در همان زمان زنده یاد تجویدی با استاد فخرالدینی تماس گرفت و هماهنگی کرد که من به سر تمرین ارکستر بروم.

قربانی افزود: با توجه به اینکه استاد در زمان تمرین ارکستر ملی به هیچ عنوان اجازه ایستادن فرد دیگری را در سالن تمرین نمی دادند اما با ورود من به سالن و اطلاع اینکه من همانی هستم که استاد تجویدی شب قبل از شروع تمرین به وی سفارش شده بود پذیرفت که حضور داشته باشم و وقتی هم برای اولین بار اولین قطعه را خواندم و دیدم که رهبر ارکستر ملی از من رضایت دارد بسیار خوشحال شدم و آغاز همکاری بود که با افتخار در آن حضور داشتم.

این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه فرهاد فخرالدینی با چنگ و دندان فعالیت‌های ارکستر ملی را انجام داد، خاطر نشان کرد: به نظر من در مدتی که استاد فخرالدینی به عنوان رهبر ارکستر ملی فعالیت می کرد تمام فعالیتها به تنهایی بر دوش وی بود و برای من باعث افتخار است که یکی از نقاط درخشان زندگی من حضور در کنار این هنرمند بود و امیدوارم که همیشه قدردان این استاد موسیقی باشیم و البته من هم افتخار همکاری دوباره با وی را داشته باشم.

خاطرات مجید درخشانی از فرهاد فخرالدینی در دوران نوجوانی

مجید درخشانی هم در این مراسم گفت: در آن سالهایی که من در شهرستان بودم کارهای پخش شده برنامه گل ها را در رادیو می شنیدم و همیشه علاقه مند بودم بدانم رهبری ارکستر این برنامه و ترکیب بندی سازهای آن چگونه است تا اینکه بعد از ظهور تلویزیون در شهر ما و پخش قسمت هایی از برنامه گلها که به رهبری استاد فخر الدینی انجام گرفت از وی آموختم که ترکیب سازها باید چگونه باشد و این تصویر همیشه در ذهن من باقی ماند.

وی ادامه داد: وقتی که به تهران آمدم این افتخار را داشتم که در مرکز موسیقی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان مربی موسیقی از محضر استاد فخرالدینی بهره مند شوم. ضمن اینکه افتخار حضور در کنار استاد به عنوان نوازنده تار بخشی از موسیقی سریال سربداران و حضور استاد در مستر کلاس هایی که در آلمان بدون پیش بینی ما انجام گرفت از خاطرات ماندگاری است که هیچ گاه از ذهن من فراموش نمی شود.

شهرام ناظری و دستهایی که اجازه همکاری با فخر الدینی را ندادند

بر اساس گزارش مهر، شهرام ناظری نیز که در این مراسم حضور داشت در تجلیل از مقام هنری استاد فخرالدینی گفت: ما امروز به میمنت استاد فخرالدینی در مجلسی هستیم که 30 سال برای ما غریبه بوده است و به نوعی جمعی بوده که همه آنها آرزومند برگزاری آن بوده و هستیم. البته در برنامه های قبلی که شکل اینچنینی داشته همیشه مشکلاتی وجود داشته و ما در هر جمعی بودیم زهرهایی پاشیده شده که واقعا برای ما آزاردهنده بود اما امیدوارم این بار به میمنت این استاد گرامی، قدم هایی برداشته شود که هنرمندان سختی کشیده موسیقی ایران بتوانند بهره ای از وجود هم ببرند و در جمع هایی باشند که دلشان می خواهد نه جمع هایی که برای ما همیشه غریبه بوده است.

شوالیه آواز ایران ادامه داد: 50 سال خدمات استاد فخرالدینی در حوزه موسیقی برای همه واضح و مبرهن است. این هنرمند در این مدت موسیقی ارجمند و کلاسیک ایرانی را با تمام سختی های به نتیجه رساندند و به نوعی استاد ما هستند گرچه من از نزدیک افتخار همکاری با وی را نداشتم اما به طور حتم از دور نقش استادی بر من داشته و دارند.

ناظری تصریح کرد: فرهاد فخرالدینی در زمان رهبری ارکستر ملی به زیبایی هرچه تمام‌تر درخشید. البته بنده هم قرار بود با وی همکاری هایی داشته باشم اما دست هایی نگذاشت که چنین اتفاقی رقم بخورد و این از بد شانسی من بود که نتوانستم در کنار فرهادد فخر الدینی باشم.

این خواننده حماسی موسیقی در پایان صحبتهای خود گفت: امشب در این جمع کسانی را دیدم که قلبم شاد شد و امیدوارم این قدم، قدم مبارکی باشد که برنامه های دیگری از این دست دوباره اجرا شود. وی همچنین یک دوبیتی اجرا کرد.

سپاسگزاری محمود دولت آبادی از اهالی موسیقی

محمود دولت آبادی هم در این مراسم گفت: یک سنت زیبایی در فرهنگ ایرانی وجود دارد و آن قدردانی شاگردان از معلمان خود است که امیدوارم با نوع جدید زندگی ما از بین نرود.

وی افزود: من در طول زندگی خود همیشه جستجو می کنم که سپاسگزار کسانی باشم که حتی در کوچک ترین شکل ممکن از آنها آموختم و سعی می کنم در ضمیر خودم از آنها سپاسگزاری کنم بنابراین امشب هم که این فرصت پیش آمده از شما سپاسگزاری می کنم که از استاد فخرالدینی سپاسگزاری می کنید.

فرهاد فخرالدینی گنجینه ای از موسیقی ایران

کیوان ساکت نیز با اشاره به فعالیت‌های فرهاد فخرالدینی در عرصه موسیقی خاطرنشان کرد: فرهاد فخرالدینی از نسلی است که در یک دوره اتمسفری کار موسیقی کرد که این نسل دیگر در میان ما نیست و من امیدوارم روزگار فرهاد فخرالدینی را برای ما نگه دارد که در کنار به آموختن موسیقی تلاش کنیم.

این نوازنده ادامه داد: من افتخار داشتم که با استاد کارهایی را داشته باشم و بدون هیچ مبالغه ای می گویم که حضور در کنار وی برای من درس بود چرا که وی از نسلی است که متعلق به تجویدی، دهلوی، خرم و شهناز است که به نظر من علاوه بر حضور در بخشی از تاریخ موسیقی ایران گنجینه ای ارزشمند برای این هنر نیز هست. اگر ما در دنیا به پارسی زبانی متمایز هستیم این تمایز مدیون ادبیات و موسیقی ماست که فرهاد فخرالدینی هم جزوی از آن است.

آزرم در سایه من پنهان شد

فرهاد فخرالدینی هم به عنوان آخرین سخنران مراسم رونمایی از کتاب "شرح بی نهایت" با تقدیر از همه هنرمندانی که در این مراسم حضور داشتند، خاطر نشان کرد: من سعي كردم صميمانه در اين كتاب بنويسم و ان شاءالله اگر كاستي در آن وجود دارد بر من ببخشيد. من اسم اين كتاب را از اين شعر حافظ كه مي گويد "اين شرح بي نهايت كز زلف يار گفت" گرفته ام. در هر صورت اميدوارم توانسته باشم حق مطلب را ادا كنم.

وی با اشاره به خاطرات مشترک خود و همسرش گفت: من با همسري زندگي كردم كه همواره حضور تاثیرگذاری در زندگی من داشت. من او را به معنای واقعی کلمه دوست داشتم اما متاسفم که آزرم در سایه من پنهان شد اما باعث شد تا من در آرامش فعاليت كنم. البته كساني كه او را از نزديك مي شناختند، مي دانستند او چقدر فروتن بود و با توجه به توانايي هايي كه داشت چگونه در سايه من پنهان شد. او با اينكه خاطرات خود را را برخي مواقع براي من خوانده بود اما وقت همه اين خاطرات را يكجا خواندم بسيار تحت تاثير قرار گرفتم.

فخرالدینی تصریح کرد: قرار بود او سرگذشت من را بنويسد اما در نهايت قسمت اين شد كه من سرگذشت او را بنويسم. او نوشتن خاطراتش را از 13 سالگي شروع كرده بود و به زبان ساده روايت مي كرد.

فخرالدینی در بخش پایانی صحبت‌های خود تاکید کرد: من این افتخار را داشتم که از نزدیک با هنرمندان بزرگی چون روح الله خالقی، علینقی وزیری، ابوالحسن صبا و علی اکبر خان شهنازی فعالیت کنم و از آنها بیاموزم. همه این فعالیت‌ها را در کتاب "شرح بی‌نهایت" نوشته ام که به گمانم خاطرات خوبی است و امیدوارم با کمک شما که به این کتاب رونق دادیم بتواند مورد رضایت مخاطبان نیز قرار گیرد.

وی خطاب به شهرام ناظری هم گفت: آقای ناظری درست است که نتواستیم با هم کار کنیم اما هنوز دیر نشده و امیدوارم به زودی این امر محقق شود تا در کنار هم کاری را انجام دهیم.

فرهنگ شريف، هوشنگ ظريف، فخرالدين فخرالديني، علي اكبر شكارچي، بیژن بیژنی، داریوش طلایی، صادق طباطبايي، هوشنگ كامكار، گيتي خسروي، فخري ملك پور، نعمت احمدی، فریدون شهبازیان، خانواده زنده‌یاد همایون‌خرم، اكبر عالمي، مليحه سعيدي، پري ملكي، علي رستميان، ميلاد كيايي، عباس خوشدل، ايرج نوذري، قاسم رفعتي، داوود گنجه‌اي، نصرالله ناصح پور، پيمان سلطاني، علي ترابي(رئيس انجمن موسيقي ايران)، محسن رجب پور، صدرالدین حسین‌خانی از جمله هنرمندان و افرادی بودند که در مراسم رونمایی کتاب "شرح بی نهایت" حضور داشتند.